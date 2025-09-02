일식 전문가 김건 셰프와 협업…SSG닷컴, 가정간편식 4종 출시

日 정통 가정식 메뉴부터 오사카식 요리까지 마련

2025/09/02

박서린 기자

SSG닷컴은 일본요리 전문가 김건 셰프와 협업해 가정간편식(HMR) 4종을 출시한다고 2일 밝혔다.

쓱닷컴 미식관에서 ▲버터바지락술찜(615g, 1만980원) ▲일본식 소고기 감자조림·니쿠자가(610g, 1만980원) ▲더블멘치카츠(380g, 8천980원) ▲소보로아끼소바(416g, 6천980원)를 단독상품으로 선보인다.

버터바지락술찜은 사케 육수로 익힌 바지락에 이즈니 버터를 넣었고, 니쿠자가는 얇게 썬 우삼겹과 감자를 가쓰오부시 간장에 조려낸 정통 일본 가정식 메뉴다. 더블멘치카츠는 소고기와 돼지고기를 활용한 요리이며, 소보로아끼소바는 돼지고기 크럼블과 양배추의 식감이 특징인 오사카식 요리다.

(사진=SSG닷컴)

김건 셰프는 4년 연속 미쉐린 가이드 1스타에 선정된 고급 일식 레스토랑 ‘고료리켄’의 오너셰프다. 압구정 이자카야 ‘이치에’와 일식당 ‘회현식당’을 함께 운영하고 있다.

이난영 SSG닷컴 상품개발파트장은 “한식부터 일식까지 다양한 요리 분야의 차별화 상품 개발을 위해 실력이 검증된 셰프와 협력하고 있다”고 말했다.

