알트코인 대부분 하락세…'ETF 승인' 불투명, 시장 출렁

가상자산 시장이 주요 알트코인 상장지수펀드(ETF) 승인 전망을 둘러싼 불확실성 속에 출렁이고 있다. 9월 계절적 약세장 흐름과 맞물려 주요 알트코인 시세는 보합세를 나타냈다.

최근 일주일간 시세 기준으로 주요 알트코인 대부분이 하락세를 보이고 있다. 글로벌 가상자산 데이터 플랫폼 코인게코에 따르면 이더리움은 7일간 1.6% 하락했고, 엑알피와 트론은 각각 3.5%, 2%씩 하락하며 시총 상위권 알트코인 중에서도 상대적으로 낙폭이 큰 모습을 보였다.

바이낸스 코인과 도지코인은 보합세를 보이고 있다. 반면 솔라나는 일주일간 5.3% 상승하며 알트코인 중 유일하게 강한 반등 흐름을 보였다.

9월 2일 주요 가상자산 시세 현황(사진=코인게코 캡처)

알트코인 시세가 우왕좌왕하는 모습을 보이는 이유로는 알트코인 ETF 승인 여부에 대한 불확실성이 시장에 심리적 부담으로 작용한 것이 원인으로 꼽힌다.

가상자산 업계는 오는 10월 중순에서 말 사이에 미국 증권거래위원회(SEC)가 다수의 알트코인 현물 ETF 신청 건에 대한 결정을 내릴 것으로 예상하고 있다.

현재 SEC는 XRP, 솔라나, 라이트코인 등 여러 알트코인 기반 ETF 상품에 대한 심사를 진행 중이다. XRP 경우에는 그레이스케일, 21셰어스, 비트와이즈, 위즈덤트리, 프랭클린 템플턴 등 7개 이상의 운용사가 제출한 ETF 신청안이 10월 중순부터 순차적으로 결정될 예정이다.

솔라나 역시 최소 8건 이상의 ETF가 신청된 상태로 이들 또한 10월 하순까지 SEC 판단을 기다리고 있는 상황이다. 라이트코인을 비롯해 카르다노, 트론 등도 최근 ETF 신청 대상에 포함됐다. 주요 가상자산 외신 보도에 따르면 9월 현재 SEC에 계류 중인 가상자산 ETF 신청 건수는 약 90건 이상이며 이 중 상당수가 알트코인 단독 기반 상품으로 구성돼 있다.

솔라나 로고

다수의 알트코인 ETF가 동시에 심사를 기다리고 있지만 승인 가능성을 둘러싼 전망은 시장 안팎에서 극명하게 엇갈리고 있다.

긍정적인 시각에서는 XRP나 솔라나처럼 이미 일정 수준 이상으로 분산성과 유동성을 확보한 알트코인은 SEC의 승인 기준을 충족할 수 있다는 기대가 크다.

실제로 그레이스케일이 SEC를 상대로 제기한 소송에서 미국 법원이 유사한 선물 ETF를 승인하면서 현물 ETF만 기각한 것은 불합리하다는 판단을 내리며 그레이스케일의 손을 들어준 후로 SEC의 기존 논리가 흔들렸다는 평가도 나오는 상태다. 이를 계기로 SEC가 일부 알트코인 ETF에 대해서도 승인 쪽으로 방향을 틀 수 있다는 전망이 나오는 이유다.

반면 부정적인 전망도 확인된다. SEC는 그레이스케일 소송에서 패소한 이후에도 여전히 구체적인 가이드라인을 제시하지 않고 있으며 그동안 반복되어온 심사 지연 역시 이어지고 있기 때문이다.

일각에서는 XRP, 솔라나, 에이다 등 비트코인 외 자산이 시장 조작 가능성, 거래 투명성, 수탁 리스크 등의 요건 충족 여부가 불분명하다며 기각 가능성도 충분히 존재한다고 회의론을 드러내기도 한다.

업계 한 관계자는 “10월 중순까지 연기된 다수의 ETF 신청에 대해 SEC가 한꺼번에 판단을 내릴 가능성이 있다”며 “최초 승인 여부는 물론, 신청사 간 형평성 문제까지 얽혀 있어 예측이 쉽지 않은 상황”이라고 전했다.

시기적인 요인도 알트코인 시장 보합세를 이끌고 있는 원인으로 지목된다. 가상자산 시장에서 9월은 약세장이 반복됐던 시기이다. 실제로 비트코인은 지난 10년 동안 9월 평균 수익률이 -5% 내외를 기록해왔으며 이더리움 역시 유사한 흐름을 보여 계절적 하락 패턴이 투자자 인식에 자리잡은 상태다.

관련기사

9월에 반복적으로 약세 흐름이 나타나는 원인으로는 ▲여름 성수기 이후의 거래량 감소 ▲기관 투자자들의 3분기 리밸런싱 ▲미국 기준금리 발표를 앞둔 경계 심리 확대 등이 복합적으로 작용한다는 분석이 많다.

가상자산 업계 관계자는 "9월 중순 예정된 FOMC 정례회의를 앞두고 미 연방준비제도의 통화정책 방향성에 시선이 집중되는 가운데 위험자산인 가상자산에 대한 선제적 회피 움직임이 뚜렷하게 나타나고 있다"라며 "4분기 가상자산 시장 흐름이 9월에 정해질 가능성이 높다"라고 말했다.