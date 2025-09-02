놀유니버스, 홍콩 디즈니랜드 기획전 실시

놀유니버스는 홍콩 디즈니랜드 개장 20주년을 맞아 특별 혜택을 강화해 선보인다고 2일 밝혔다.

NOL은 이달 한 달간 홍콩 디즈니랜드 입장권 패키지를 최대 15% 할인된 특가로 판매한다. ▲홍콩 디즈니랜드 1일권 뿐만 아니라 ▲1시간 일찍 입장하는 조기입장패스 ▲대기 없이 바로 어트랙션 입장이 가능한 디즈니 프리미어 액세스 ▲밀쿠폰 등 다양한 번들 옵션을 구성했다. 놀유니버스는 홍콩 디즈니랜드와 직계약을 체결한 공식 인증 플랫폼으로, 차별화된 고객 맞춤형 혜택을 마련할 계획이다.

오는 3일 오전 11시에는 NOL과 NOL 인터파크투어에서 홍콩 여행 특가 라이브 방송을 진행한다. 방송 중에는 홍콩 디즈니랜드 입장권 패키지를 최저가에 5%(최대 3만원) 추가 할인 가능한 쿠폰을 발급해 최대 20% 할인가로 구매할 수 있다. 또한, 구매 인증 고객 30명에게 선착순으로 경품을 제공한다.

(사진=놀유니버스)

방송 종료 후에도 이달 9일까지 홍콩 디즈니랜드 3%(최대 2만원) 할인 쿠폰을 발급받을 수 있다. 이외에도 홍콩 항공권 구매 시 홍콩 디즈니랜드 입장권에 적용 가능한 투어·티켓 7% 할인 쿠폰을 지급하고, 홍콩 여행 전용 투어·티켓 3% 할인 혜택을 제공한다.

신정호 놀유니버스 부대표는 “이번 기획전은 홍콩 디즈니랜드 개장 20주년을 맞아 10월 황금연휴에도 합리적인 가격과 혜택으로 홍콩 디즈니랜드를 즐길 수 있도록 기획됐다”며 “앞으로도 글로벌 파트너십을 확대해 고객 만족도를 높이는 차별화된 여행 경험을 선보일 계획”이라고 말했다.