"크리미널 IP 유럽에 공급"···AI스페라, 닷포스와 파트너십

사이버보안 전문기업 AI스페라(AI SPERA, 대표 강병탁)가 유럽의 대표적 사이버보안 솔루션 유통사 닷포스(DotForce)와 파트너십을 체결했다. 자사 ASM·TI 솔루션 ‘크리미널 IP(Criminal IP)’를 유럽 지역에 공급한다.

2일 회사에 따르면, 이번에 협력을 맺은 닷포스는 이탈리아, 스페인, 포르투갈 등 남유럽을 중심으로 활동하는 솔루션 유통 전문 기업이다. 다수의 공공기관과 대기업을 대상으로 IT·보안 솔루션을 공급해왔으며, CTI 전문 보안기업의 현지 공식 유통사로 활동 중이다. 유럽 내 신흥 보안 기술의 테스트베드이자 관문 역할을 해왔다.

이번 파트너십으로 AI스페라는 자사 '크리미널 IP'를 시스템 통합 파트너 네트워크에 포함시키고 닷포스와 손잡고 유럽 전역으로 공동 공급한다. 이번 협력은 AI스페라의 글로벌 시장 확장의 일환으로, 중동에 이은 유럽 시장 공략을 목표로 했다.

강병탁 AI스페라 대표.

최근 유럽은 사이버 공격이 갈수록 지능화하고 있다. 실제 글로벌 보안 보고서에 따르면 이탈리아는 유럽 내 네트워크 침해 접근권 거래가 세 번째로 많은 국가로 지목될 만큼 사이버 위협에 취약하다. 2021년 76개 이탈리아 기업의 내부 데이터가 랜섬웨어 공격으로 유출된 사건이 발생한 이후로 국가 차원의 보안 시스템 강화 필요성을 강조하고 있다

이러한 환경에서 AI스페라는 자사의 ASM(공격표면관리)·TI(위협 인텔리전스) 솔루션 크리미널 IP를 통해 유럽 소재 기업 및 기관의 보안 대응 역량을 강화할 예정이다. '크리미널 IP'는 글로벌 위협 데이터를 실시간 분석해 선제적 대응을 가능하게 하는 플랫폼이다. 클라우드 기반 구독형 서비스(SECaaS) 형태로 빠른 도입이 가능하다.

무엇보다 크리미널 IP는 국내 최대 규모인 44페타바이트의 위협 데이터와 1000대 서버 인프라를 바탕으로 전 세계 43억 개 IP 주소를 24시간 실시간 모니터링한다. 서버 장애 없는 안전한 스캐닝 기술로 공격자보다 먼저 취약점을 발견해 선제적 차단을 가능케 하는 것이 핵심 차별화 요소다.

이미 전 세계 150개국에 서비스를 제공 중이다. 시스코, 포티넷, 팔로알토네트웍스 등 40여 개 글로벌 보안 기업과 협력 관계를 유지하고 있다. 파브리지오 브레사니 닷포스 CEO는 "최첨단 사이버보안 솔루션을 통해 파트너사의 역량을 강화하는 것이 우리의 목표"라며 "크리미널 IP가 제공하는 공격표면관리 및 위협 인텔리전스는 자동화와 플랫폼 통합이 용이해 보안팀에 즉각적인 가치를 제공할 것으로 기대한다"고 말했다.

강병탁 AI스페라 대표는 "닷포스는 유럽 보안 시장에서 신뢰받는 유통 파트너로, 이번 협업을 통해 크리미널 IP의 기술력을 유럽에서 검증받고 현지 생태계 진출을 가속화하는 전환점으로 삼겠다"면서 "글로벌 파트너십 50개 달성을 목표로 동남아시아와 아프리카 등 신흥 시장까지 확장해 진정한 글로벌 보안 기업으로 성장하겠다"고 밝혔다.