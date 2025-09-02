스픽, 'TI' 도전 정신 담은 캠페인 영상 공개

AI 영어 학습 솔루션 '스픽'을 운영하는 스픽이지랩스코리아(대표 코너 니콜라이 즈윅)가 e스포츠 구단 T1과 브랜드 캠페인을 진행한다고 2일 밝혔다.

T1은 리그 오브 레전드에서 월드 챔피언십 5회 우승을 기록한 e스포츠 구단이다. 특히 과거 부진한 시절을 딛고 다시 정상에 오르며 불굴의 도전 정신을 보여준 대표적인 팀으로 평가받는다.

이번 캠페인은 스픽의 대표 슬로건 '틀려라, 트일 것이다'와 T1의 도전 정신을 연결해 '실패와 도전의 미학'을 핵심 메시지로 담았다. 티저 영상은 웹툰 형식의 스토리 전개로 우승을 당연시했던 무적의 T1도 부진의 시기를 겪으며 끊임없이 틀리고, 틀리는 과정을 반복했지만, 결국 다시 세계 최고에 이른 과정을 보여준다. 이를 통해 영어 학습에 있어서도 실수를 두려워하지 말고 많은 시도를 통해 실력을 키워나가자는 의미를 자연스럽게 전달한다.

캠페인은 2일 티저 영상 공개를 시작으로 본격 시작되며, 메인 캠페인 영상은 15일 공개될 예정이다.

캠페인과 함께 T1 선수들과 함께한 특별한 영어 학습과 다양한 이벤트도 진행된다. 먼저, T1 LCK(리그 오브 레전드)와 T1 VCT(발로란트) 선수들이 직접 스픽 앱에 등장해 '승리하는 법'을 주제로 영어 수업을 선보이며, 2일부터 앱을 통해 만나볼 수 있다.

또 앱 내 챌린지를 통해 3일, 10일, 20일, 30일의 학습 일수를 달성하면 단계별로 T1 굿즈를 선물로 제공하는 이벤트로 마련했다. 신규 유저를 위해 9월 2일부터 22일까지 3주간 선착순 10만 명에게 7일 무료 이용권을 제공하는 '스픽 완전 무료 이벤트'도 준비했다.

정두현 스픽이지랩스코리아 브랜드 매니저는 "T1이 수많은 실패를 겪으면서도 포기하지 않고 세계 정상에 오른 여정이 스픽의 '틀려라, 트일 것이다'는 메시지와 부합해 함께 캠페인을 진행하게 되었다"며 "이번 캠페인을 통해 영어에 대한 두려움을 극복하고 자신감 있게 도전하는 학습자들이 늘어나길 기대한다"고 말했다.