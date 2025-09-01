동북아공동체ICT포럼, '5기 초거대AI 활용 교육' 시행

한국디지털융합진흥원과 동북아공동체ICT포럼은 '제5기 초거대 AI 활용 생성테크 교육'을 이번달 23일부터 12월 2일까지 10주간 실시한다고 밝혔다.

이번 교육은 매주 화요일 오후 6시30분부터 2시간씩 시행한다. 한국IT전문가협회, 한국정보통신공사협회, 한국정보산업협회가 후원한다. 교육은 이론보다 실제 활용과 체험을 위주로 진행한다.

특히 일반인이 일상생활에 실제 활용할 수 있고, 기업의 CEO 및 경영자들 뿐 아니라 직원들도 자기 업무와 기업 활동과 경영에 직접 적용, 기업과 공공기관의 업무 생산성을 높이고 창업에도 바로 응용할 수 있게 실제 AI 활용과 응용, 체험 위주 교육에 중점을 뒀다. 교수진도 AI 활용과 응용, 체험을 전문적으로 지도, 수강생들이 바로 현실에서 써먹을 수 있게 분야별 국내 최고 전문가 위주로 위촉했다.

주요 교육 내용을 보면, 첫 날은 최신 생성형 AI의 트랜드 및 AX 전략과 다양한 업무혁신 사례를 소개한다. 이후 실제 활용과 응용, 체험하기 위한 초거대AI활용 활용 글쓰기, 업무 자동화, 그림 그리기, 콘텐츠 제작 하기, 분야별 프롬프트 활용 방법, 생산성 극대화 방안 및 다양한 AI체험해보기 프로그램으로 구성했다. 최신 주요 초거대 AI활용과 응용에 대한 교육을 하고, 수강생들이 현장에서 반복 실습하고 체험하는 것을 위주로 구성했다.

지원자격은 정부기관, 기업체, 언론, 학계, 정당, 군, 공공기관 개인 및 대학생 이상이다. 교육장소는 지하철 안국역에서 3분 거리,종로3가역에서 7분 거리인 수운회관 1303호 강의실(서울시 종로구 삼일대로 457.위데이터랩)이다. 수강료는 60만원 이고, 선착순 40명까지 원서를 접수한다.

70%이상 교육 수료자에게는 수료증을 수여하고, 신청자에게 생성형 AI전문자격증 부여와 전자책(공저)을 출간할 계획이다. 향후 포럼 행사 및 원우회 참가자격도 부여한다.

석호익 동북아공동체ICT포럼 회장은 “우리나라가 인터넷 강국이 되고 이것이 우리나라가 선진국이 되는 바탕이 될 수 있었던 것은 ‘산업화는 늦었지만 정보화는 앞장서자’라는 기치를 내걸고 우리 기업의 핵심 기술개발과 전국민이 인터넷을 굉장히 잘 사용할 수 있도록 교육했기 때문"이라면서 “앞으로 AI시대에는 GPT 등 AI를 잘 배워 정보화 혁명에 이은 AI혁명에 앞장서야 하고, 우리 국민이라면 누구나 AI를 잘 활용하는 것이 필요하다”고 강조했다.

한편 한국디지털융합진흥원과 동북아공동체ICT포럼은 올 상반기까지 4차에 걸친 초거대AI활용 생성테크교육으로 약 160명의 수료생을 배출했다.