[인사] 가톨릭대중앙의료원

◇가톨릭대 중앙의료원 ▲의료원장 겸 의무부총장 민창기 ▲영성구현실장 김평만 ▲기획조정실장전영준 ▲병원경영실장 겸 사무처장 배원일
◇가톨릭대 의생명산업연구원 ▲의생명산업연구원장 겸 연구처장 김완욱 ▲연구부원장 김명신 ▲행정부원장 배원일
◇가톨릭대 정보융합진흥원 ▲정보융합진흥원장 김대진 ▲행정부원장 배원일 ▲대외협력부원장 최인영
◇가톨릭대학교 성의교정 ▲의무부총장 민창기 ▲교목실장 김우진 ▲교학처장 겸 의과대학장 이동건 ▲연구처장 김완욱 ▲사무처장 배원일 ▲입학관리실장 이정현 ▲의과대학장 이동건 ▲간호대학장 이선미 ▲도서관장 이석형 ▲대학원장 정연준 ▲생명대학원장 정재우 ▲보건의료경영대학원장 임현우 ▲임상치과학대학원장 양성은 ▲임상간호대학원장 이선희
◇가톨릭대학교 서울성모병원 ▲병원장 이지열 ▲영성부원장 신희준 ▲진료부원장 곽승기 ▲행정부원장 최예원 ▲연구부원장 김명신 ▲암병원장 이명아 ▲혈액병원장 김유진 ▲심뇌혈관병원장 천호종 ▲대외협력부원장 양동원 ▲스마트병원장 정찬권 ▲간호부원장 김혜경
◇가톨릭대학교 여의도성모병원 ▲병원장 강원경 ▲영성부원장 김은기 ▲진료부원장 박철수 ▲행정부원장 전두병 ▲연구부원장 임현국 ▲안과병원장 나경선
◇가톨릭대학교 의정부성모병원 ▲병원장 이태규 ▲영성부원장 이상훈 ▲진료부원장 김영수 ▲행정부원장 우연호 ▲연구부원장 박정욱
◇가톨릭대학교 부천성모병원 ▲병원장 박익성 ▲영성부원장 김범준 ▲진료부원장 김태호 ▲행정부원장 김우중 ▲연구부원장 이성수
◇가톨릭대학교 은평성모병원 ▲병원장 배시현 ▲영성부원장 황재호 ▲진료부원장 정승은 ▲행정부원장 김경식 ▲연구부원장 김형진 ▲장기이식병원장 황정기 ▲심장혈관병원장 장성원 ▲간호부원장 홍은영