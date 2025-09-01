해태제과, 가을 한정판 '햇밤 에디션' 5종 출시

해태제과가 가을 한정판 ‘햇밤 에디션’ 5종을 출시한다고 1일 밝혔다.

해당 상품군은 대표 과자 제품에 가을 제철 재료인 햇밤의 풍미를 담은 것이 특징으로, 오는 10월까지 총 150만 개 한정 판매한다.

이번 한정판은 ▲맛동산 ▲오예스 ▲후렌치파이 ▲구운밤 ▲연양갱 등 해태제과의 인기 제품으로 구성됐다. 가을철 국내산 햇밤의 고소하고 진한 풍미를 살려 익숙한 제품에 새로운 계절감을 더한 것이 특징이다.

‘맛동산’에는 밤 원물을 갈아 넣어 땅콩과 함께 고소한 맛을 극대화했다. ‘오예스’와 ‘후렌치파이’는 밤 크림과 밤 잼을 담아 수제 디저트를 연상시키는 풍미를 구현했다. ‘구운밤’은 열풍으로 기름기를 뺀 뒤 밤 시즈닝을 입혀 리얼한 밤 맛을 강조했으며, ‘연양갱’은 콜롬비아 커피와 마스카포네 치즈를 더해 밤티라미수 풍미로 젊은 소비층의 입맛을 겨냥했다.

가을 시즌 에디션 5종.(사진=해태제과)

제품 패키지에도 가을 무드를 입혔다. 전면에는 ‘너! 정말 밤 맛이구나!’라는 슬로건과 함께 갈색 그라데이션을 적용해 한정판만의 계절감을 시각적으로 살렸다.

해태제과 관계자는 “가을을 대표하는 제철 식재료인 밤과 각 제품이 조화를 이루도록 개발한 이번 에디션은 소비자들에게 특별한 계절감을 전달할 것”이라며 “앞으로도 계절 한정판을 통해 익숙한 제품에 새로운 재미와 경험을 더할 계획”이라고 말했다.