팸텍, 'KPCAshow 2025'서 차세대 AI반도체 검사 솔루션 공개

자동화 솔루션 전문기업 팸텍은 오는 3일부터 5일까지 인천 송도 컨벤시아

에서 열리는 ‘KPCAshow 2025’에 참가해 차세대 반도체 검사 기술을 선보인다고 1일 밝혔다.

KPCAshow 2025는 한국PCB&반도체패키징산업협회가 주최하는 국내 최대

규모의 PCB 및 반도체 소재·장비 전문 전시회로, 글로벌 반도체 및 전자 부품

산업 관계자들이 한자리에 모이는 행사다.

팸텍의 검사장비(사진=팸텍)

팸텍은 이번 전시회에서 펠티어(Peltier) 기술 기반 차세대 반도체 검사 솔루션

을 중심으로 다양한 라인업을 공개한다.

이번에 선보이는 펠티어 기술기반 차세대 반도체 검사 솔루션은 팸텍이 최근

개발을 완료한 제품으로, 고성능 메모리 반도체와 AP칩 등 AI용 반도체 발열

문제를 해결하기 위한 차세대 신뢰성 검사 시스템이다.

테스트 대상에 직접 접촉해 온도를 인가하는 방식으로 기존 대류방식 대비 속도·정확도·균일도를 크게 향상 시켰으며, 이와 더불어 팸텍만의 기술로 내구성까지 강화해 고객사의 신뢰성 확보와 공정 효율성 개선에 기여할 것으로 기대된다.

함께 공개되는 CIS용 검사 시스템과 DToF 센서 검사 시스템은 반도체 칩 기반

전자 부품을 대상으로 한 초고속·고정밀 검사 솔루션으로 검사 효율성·신뢰성·생

산성 극대에 초점을 맞췄다.

팸텍 관계자는 "이번 KPCAshow2025 전시회를 통해 차세대 반도체 검사 솔

루션을 소개 하고, 국내외 고객사와 협력 기회를 확대할 것”이라며 “앞으로도 혁

신적인 자동화·검사 시스템 개발을 통해 반도체 산업의 경쟁력을 강화하겠다”고

밝혔다.

이번 전시회를 통해 팸텍은 반도체 산업의 첨단 기술과 혁신 역량을 선보이며,

관련기사

미래 성장 동력 확보와 사업 다각화를 위한 중요한 발판을 마련할 것으로

기대된다.