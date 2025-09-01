아우디코리아, 고성능 세단 '더 뉴 아우디 RS3' 출시…7720만원부터

아우디코리아가 초고성능 컴팩트 세단 '더 뉴 아우디 RS 3' 부분 변경 모델을 국내 공식 출시한다고 1일 밝혔다.

아우디 RS 모델의 'RS'는 레이싱스포츠의 약자로 레이싱을 향한 아우디의 집념과 혁신의 정신, 그리고 모터스포츠 DNA를 상징한다. '더 뉴 아우디 RS 3'는 RS 아이덴티티를 가장 잘 보여주는 모델로 이번 부분변경 모델은 압도적 퍼포먼스, 일상에 적합한 실용성을 갖췄다.

'더 뉴 아우디 RS 3'의 가격은 7천720만원, '더 뉴 아우디 RS 3 카본 에디션'은 8천211만원이다.

초고성능 컴팩트 세단 더 뉴 아우디 RS 3

더 뉴 아우디 RS 3는 2.5리터 5기통 가솔린 직분사 터보차저(TFSI) 엔진과 7단 S 트로닉 자동변속기를 탑재, 최고출력 400마력, 최대 토크 50.99kg·m의 강력한 성능을 자랑한다. 정지상태에서 시속 100㎞까지 3.8초만에 도달하며 최고속도는 시속 280㎞이다.

연비는 복합 기준 8.9㎞/l(도심 7.7㎞/l, 고속도로 11.1㎞/l)다. 여기에 아우디의 상징인 사륜구동 시스템 콰트로(quattro)가 탑재돼 어떤 도로와 주행 환경에서도 정밀하고 역동적인 드라이빙 경험을 선사한다.

더 뉴 아우디 RS 3는 A3 세단의 균형 잡힌 비율에 RS 라인업 특유의 강렬한 디자인 요소를 더해 완성됐다. 카본 사이드 미러와 신규 디자인 요소는 스포티한 감각과 퍼포먼스 아이덴티티를 극대화한다.

새롭게 선보이는 'RS 3 카본 에디션'은 카본 파이버 소재의 에어 인테이크, 엔진 내부커버 등으로 경량화와 공기역학적 효율을 동시에 구현했으며, 독보적 존재감을 더한다.

초고성능 컴팩트 세단, 더 뉴 아우디 RS 3

다이내믹 턴 시그널이 장착된 다크 톤 매트릭스 LED 헤드라이트와 LED 테일라이트는 아우디만의 혁신적인 조명 기술을 상징하며, 넓은 시야와 안전성을 제공한다.

관련기사

실내는 레드 디나미카 사이드 트림, 레드 에어벤트 스트립, 카본 아틀라스 인레이의 RS 디자인 패키지로 강렬하고 세련된 분위기를 연출한다. 허니콤 패턴의 레드 스티칭이 더해진 나파가죽 RS 스포츠 시트는 드라이버 중심 설계로, 몰입감 있는 주행 경험을 제공한다.

더 뉴 아우디 RS 3에는 다양한 첨단 안전 및 편의 사양이 기본 탑재돼 일상 속에서도 탁월한 편의성과 안전성을 제공한다. '더 뉴 아우디 RS 3'에는 12.3인치 버츄얼 콕핏 플러스, MMI 내비게이션 플러스(터치스크린), 아우디 스마트폰 인터페이스가 기본 탑재된다.