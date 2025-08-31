BMW, 프리미엄 컴팩트 1위 비결…"최대 라인업과 상품성"

BMW코리아가 중대형을 넘어 컴팩트 세그먼트에서도 높은 실적을 기록하며 국내 수입자동차 1위 리더십을 확고히 하고 있다.

31일 한국수입자동차협회(KAIDA) 통계에 따르면 BMW코리아는 올해 1월부터 7월까지 프리미엄 컴팩트 세그먼트에서 총 4천247대를 판매해 수입차 브랜드 1위를 차지했다.

이는 BMW 코리아가 컴팩트 세그먼트에서도 세분화된 모델 구성과 최상의 상품성, 차별화된 서비스를 제공해온 전략의 성과로 풀이된다.

BMW 1시리즈

업계 최다 라인업…세단·SUV 차종 전략

BMW코리아는 프리미엄 컴팩트 시장에서도 모델별로 다양한 파워트레인을 제공해 고객의 선택폭을 넓히는 '파워 오브 초이스' 전략을 적용해 총 6종의 모델을 기반으로 16개의 세부 모델과 22가지의 트림을 갖췄다. 이는 업계 최다 수준의 라인업이다.

프리미엄 컴팩트 해치백 1시리즈는 경쾌한 주행감과 우수한 주행 편의성으로 도심 주행에서 특히 돋보이며, 2시리즈 그란 쿠페는 역동적인 주행 성능과 세련된 스타일로 감각적인 만족도가 높다.

또한 X1과 X2를 비롯한 컴팩트 SUV 라인업은 뛰어난 실용성과 탁월한 주행 성능을 겸비했으며, 전기 파워트레인을 적용한 iX1 및 iX2는 우수한 친환경성까지 갖춰 시장의 호응을 얻고 있다.

신형 1·2시리즈 국내 출시…BMW OS9 탑재

BMW코리아는 지난 7월 뉴 1시리즈 및 뉴 2시리즈 그란 쿠페를 국내에 출시하며, 컴팩트 세그먼트 주요 라인업을 완전변경 모델로 새롭게 재편했다.

BMW 2시리즈 그란 쿠페

1시리즈와 2시리즈는 정교한 섀시 세팅과 향상된 주행 감각을 바탕으로 운전의 즐거움을 극대화했으며, 고효율에서 고성능까지 다양한 파워트레인 구성을 통해 높은 만족도를 제공한다.

또한 중대형 모델 수준의 첨단 운전자 보조 시스템과 편의 사양까지 대거 적용해 프리미엄 브랜드의 가치를 경험할 수 있도록 했다.

아울러 최신 운영체제인 BMW OS 9 기반의 직관적인 인터페이스를 비롯해, TMAP 기반 한국형 내비게이션, 유튜브·게임 등 다양한 콘텐츠를 지원하는 BMW 디지털 프리미엄 등을 통해 운전자는 물론 동승자까지 향상된 사용자 경험과 편의성을 모두 누릴 수 있다.

BMW iX1

BMW코리아는 우수한 상품성에 더해, 차량 유지 관리까지 고려한 혜택을 제공한다.

뉴 1시리즈 및 뉴 2시리즈 그란 쿠페 구매 고객에게는 보증 연장 프로그램 '워런티 플러스 프리미엄'을 3년간 무상 제공해 실질적인 수리 및 유지비 부담을 낮추는 파격적인 프로모션을 제공하고 있다. 이는 기본 보증에 3년을 추가해 총 5년/30만㎞라는 업계 최고 수준의 보증 혜택이다.

'워런티 플러스 프리미엄'은 단순한 보증 연장을 넘어, 실제 운행 중 발생 가능한 다양한 상황에 대응할 수 있도록 신차 교환, 토탈 바디 케어, 모빌리티 프로그램, 자기부담금 지원 등 폭넓은 고객 케어 혜택을 포함해 실용적인 프로그램으로 인정받고 있다.

컴팩트부터 플래그십까지 '프리미엄'만 담는 철학

BMW는 차량의 크기와 관계없이 모든 모델에 프리미엄 브랜드로서의 높은 가치와 고유한 철학을 일관되게 반영하고 있다.

BMW X2

BMW코리아는 컴팩트 세그먼트에서도 고도의 프리미엄 경험을 선사하는 동시에 다채로운 라인업과 우수한 상품성, 고객 맞춤형 서비스를 지속적으로 제공하며 시장에서의 리더십을 꾸준히 강화해 나갈 계획이다.

BMW 그룹은 세계적인 프리미엄 자동차 및 모터사이클 제조사로 BMW, MINI, 롤스로이스와 BMW 모토라드 등 4개 브랜드를 보유하고 있으며, 프리미엄 금융 서비스도 제공하고 있다. 현재 전 세계에서 30개 이상 생산 네트워크와 140개가 넘는 국가에 걸쳐 글로벌 영업망을 구축하고 있다.

BMW 그룹은 2024년 전 세계적으로 245만대가 넘는 자동차와 21만대 이상의 모터사이클을 판매했으며, 2024년 회계연도에는 1천424억유로의 매출과 110억 유로의 세전이익을 기록했다. 2024년 12월 31일 기준으로 15만9천104명의 직원이 근무 중이다.