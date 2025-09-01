모바, 글로벌 브랜드 앰버서더에 루카 모드리치

글로벌 가전브랜드 모바는 세계적 미드필더인 루카 모드리치를 청소기 및 잔디 깎기 부문 글로벌 브랜드 앰버서더로 선정했다고 1일 밝혔다.

이번 파트너십은 모바 브랜드 슬로건인 '스위프 잇 올(Sweep It All)'을 바탕으로 혁신적인 기술력과 지혜를 결합해 더 나은 삶의 질을 위한 미래 비전을 제시하기 위해 성사됐다.

루카 모드리치는 뛰어난 지능과 예측 능력으로 2018년 골든볼, FIFA 올해의 선수상을 수상해 축구계의 전설로 자리매김한 인물이다.

모바가 글로벌 브랜드 앰버서더에 발탁한 루카 모드리치 (사진=모바)

모바는 루카 모드리치의 지능적인 플레이 스타일이 고도 인공지능(AI) 기술과 정밀한 제어 능력을 갖춘 모바의 정체성과 맞닿아 있어 앰버서더로 발탁했다고 설명했다.

루카 모드리치 선수는 "모바는 실내외를 아우르는 강력한 생태계를 구축하며 삶을 변화시키고 있다"며 "모바와 함께 기술이 열어갈 무한한 가능성을 탐색하고 싶다"고 포부를 전했다.

리 페이 모바 대표는 "모바는 이번 파트너십을 통해 새로운 차원으로 도약하며 더 많은 소비자에게 모바의 열정과 매력을 전달할 것"이라고 말했다.

한편 모바는 실내외에서 발생하는 액체 오염, 렌즈 긁힘 등 다양한 문제를 해결하기 위해 제품 라인과 기술 응용 범위를 넓혀가고 있다.