[인사] 국토교통부

◇과장급 전보 ▲시설안전과장 이성민 ▲국무조정실 정부합동 부패예방추진단 위은환

인사 국토교통부

