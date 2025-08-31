ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 국토교통부
인사
입력 :2025/08/31 11:46
주문정 기자
◇과장급 전보 ▲시설안전과장 이성민 ▲국무조정실 정부합동 부패예방추진단 위은환
인사
국토교통부
