뱅크몰, KB저축은행과 업무제휴…신용대출 상품 입점

온라인 대출 비교 플랫폼 뱅크몰은 KB저축은행과 업무제휴를 체결하고, KB저축은행의 신용대출 상품을 공식 입점했다고 1일 밝혔다. 이번 제휴를 통해 이용자들은 뱅크몰 플랫폼에서 KB저축은행의 다양한 신용대출 상품을 손쉽게 비교 및 신청할 수 있게 됐다.

신용대출은 담보 없이 개인의 신용도를 기반으로 실행하는 만큼, 금리와 한도, 상환 조건이 금융사별로 크게 다르다. 소비자 입장에서는 본인에게 맞는 상품을 찾기 위해 여러 금융사를 일일이 비교해야 하는 불편이 있었다. 이번 제휴를 통해 KB저축은행의 신용대출 상품이 뱅크몰에 입점함으로써, 고객은 온라인에서 조건을 한눈에 확인하고 자신에게 가장 적합한 상품을 선택할 수 있게 됐다.

KB저축은행 관계자는 "최근 대출 시장에서 비대면 채널을 통한 대출 수요가 크게 늘고 있다”며 “이번 뱅크몰 입점을 통해 더 많은 고객이 빠르고 간편하게 신용대출 상품을 이용할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 고객 맞춤형 금융 서비스를 강화하고, 다양한 금융 채널과 협력을 확대해 나가겠다”고 덧붙였다.

뱅크몰 역시 이번 협업을 계기로 저축은행권 신용대출 상품을 강화할 수 있게 됐다. 뱅크몰 관계자는 “그동안 시중은행과 지방은행, 보험사 상품 중심으로 서비스를 운영해왔지만, 이번 KB저축은행 입점을 통해 저축은행권 상품까지 확대할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 더 많은 금융기관과 협업해 고객이 보다 합리적인 선택을 할 수 있게 돕겠다”고 말했다.

업계는 이번 협업을 통해 온라인 대출 비교 플랫폼의 영향력이 더욱 확대될 것으로 보고 있다. 특히 대출 수요가 높은 20~40대 실수요자들이 비대면으로 쉽고 빠르게 대출 조건을 확인할 수 있어, 금융 소비자들의 편의성이 한층 높아질 전망이다.

현재 뱅크몰에는 시중은행, 지방은행, 보험사 등 다양한 금융사의 대출 상품이 입점돼 있다. 이번 KB저축은행 합류로 신용대출 상품군까지 폭넓게 아우르게 됐다. 뱅크몰은 향후에도 금융사와의 협업을 확대해 ‘대출 비교·신청의 표준 플랫폼’으로 입지를 강화할 계획이다.