파나소닉코리아, 헤어케어 제품 4종 출시

파나소닉코리아는 나노 케어 제품 3종과 이오니티 제품 1종 등 신제품 4종을 출시한다고 29일 밝혔다.

이번에 새롭게 선보이는 나노 케어 제품은 ▲헤어 드라이어 EH-NA0K ▲스트레이트 고데기 EH-HS0J ▲헤어 스타일러 EH-KN9L로 구성됐다.

기존 드라이어 중심의 나노 케어 라인업을 고데기와 스타일러까지 확장하며, 다양한 소비자의 스타일링 니즈를 충족시킬 수 있는 라인업으로 확대됐다.

나노 케어 전 제품에는 파나소닉의 독자적인 기술인 '나노이'가 적용됐다. 나노이는 공기 중 수분에 고전압을 가해 생성된 미립자다. 일반적인 음이온 대비 약 1천배 많은 수분을 함유해 모발과 두피에 더 높은 보습 효과를 제공한다.

파나소닉코리아 헤어 케어 신제품 4종 출시 (사진=파나소닉코리아)

EH-NA0K는 나노 케어 라인업 중 가장 강력한 풍량을 제공하면서도 약 550g 무게를 갖춘 헤어 드라이어다. 기존 인기 모델인 EH-NA0J 본체에 '나이트캡 노즐'을 새롭게 탑재했다.

'나노이 모이스처 플러스' 기술을 적용해 기존 대비 수분 발생량은 18배, 모발 보습 효과는 1.9배 향상돼 모발의 표면은 물론 큐티클 사이까지 수분을 공급해 염색모 색 빠짐, 자외선 손상과 마찰로 인한 손상까지 예방한다.

EH-HS0J는 뿌리부터 끝까지 매끄럽고 윤기 있는 헤어를 만드는 스트레이트 고데기다. 글로스 세라믹 코팅 플레이트가 모발 엉킴과 마찰로 인한 큐티클 손상을 줄인다. 나노이 기술을 통해 모발 표면뿐만 아니라 내부까지 수분을 집중 공급한다.

여기에 ▲고출력 히터 ▲온도 균일 플레이트 ▲히터 온도 저하 감지 기능과 3D쿠션 기능을 탑재했다. 사용자 모발 상태에 따라 5단계로 온도 조절이 가능하다. 슬림한 디자인과 360도 회전식 코드를 적용해 사용자 편의성을 높였다.

EH-KN9L은 하나의 제품으로 다양한 헤어 연출이 가능한 '5in1' 멀티 스타일러다. ▲살롱 블로우 브러시 ▲볼륨 리프터 ▲와이드 블로우 브러시 ▲롤 브러시 ▲집중 노즐 등 5가지 액세서리로 다양한 스타일링이 가능하다.

EH-HS0J와 EH-KN9L 두 제품 모두 멀티 플러그 사용 시 전세계 어디서나 사용할 수 있는 프리볼트 제품으로 해외 여행이나 출장 시 휴대하기 편리해 여행지에서도 원하는 헤어 스타일링을 연출할 수 있다.

함께 출시된 이오니티 시리즈의 EH-NE6M은 강력한 바람으로 빠른 건조를 원하는 소비자를 위한 실속형 헤어 드라이어다. 리니어 에어플로우 기술을 적용해 균일한 수평 바람으로 수분을 부드럽게 제거하고 머릿결을 엉킴 없이 유지한다.

분당 최대 10만4천800회 고속 회전 고효율 BLDC 모터를 탑재해 머리카락을 빠르게 건조한다. 4억 3천만개의 음이온을 방출해 정전기를 방지하고 스마트 온도 제어 시스템으로 모발과 기기를 과열로부터 보호한다.

파나소닉코리아 관계자는 "나노 케어 제품을 드라이어 중심에서 벗어나 다양한 스타일링 영역까지 확대하는 첫 걸음"이라며 "국내 헤어 케어 시장 내 브랜드 인지도를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

EH-NA0K는 미스트 그레이, 챠콜 그레이 색상으로 출시된다. 가격은 39만8천원이다. 단일 블랙 색상 EH-HS0J는 18만9천원. 노블 그레이 색상 단색 EH-KN9L은 25만9천원이다. EH-NE6M은 블루, 베이지 2가지로 제공되며 가격은 10만9천원이다.