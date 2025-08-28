순토, 레이스2·윙2 출시

글로벌 스포츠 시계 브랜드 순토는 스마트워치 '레이스2'와 골전도 이어폰 '윙2'를 출시한다고 28일 밝혔다.

순토 레이스2는 이전 제품보다 더 커진 고해상도 1.5인치 저온다결정산화물(LTPO) 아몰레드 디스플레이를 탑재하면서 더 가벼워지고 얇은 디자인을 갖췄다.

더욱 향상된 칩셋을 탑재해 사용 경험이 보다 부드럽고 빨라졌다. 보다 정확한 심박을 측정할 수 있도록 광학 심박수(OHR) 센서를 장착했다.

순토 레이스2 (사진=순토)

전 세계 등고선과 등산로·수로를 볼 수 있는 무료 지도를 지원한다. 트레일러닝, 러닝, 사이클링 등 115가지 이상 스포츠 모드가 탑재됐다. 배터리 수명은 데일리 워치로 16일, 듀얼밴드 GPS 시스템(L5) 모드에서 55시간 사용할 수 있다.

레이스2는 티타늄 모델(65g)은 109만원, 스테인리스 스틸 모델(76g)은 89만원에 순토닷컴, 네이버 스토어 등에서 판매된다.

순토 윙2는 티타늄과 실리콘으로 제작해 35g 가벼운 무게와 IP66 방수 등급을 가진 골전도 이어폰이다.

순토 윙2 (사진=순토)

LED 조명을 귀 뒤쪽 측면에 배치해 가시성을 높였다. 순토앱을 통해서 조명 모드를 설정할 수 있다. LED 라이트 모드는 러닝 시 사용자 케이던스에 따라서 점멸한다. 사이클링 중에는 좌우를 살필 때나 정지 시 점멸하도록 설계했다.

영하 20도부터 영상 60도까지 견딜 수 있다. 완충하면 최대 10시간 동안 사용할 수 있다. 휴대용 충전 스테이션을 활용하면 최대 24시간까지 연장할 수 있다.

순토 윙2은 블랙과 코랄 오렌지 2가지 색상이 출시된다. 가격은 25만원이다. 내달 초부터 순토닷컴, 네이버 스토어 등에서 판매된다.

순토는 오는 30일 블랙야크 베이스캠프 청계산점에서 신제품 출시 이벤트를 진행하고 팝업 스토어를 연다.