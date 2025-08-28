금보원, '보안 올림픽'서 상위권…"AI 보안 기술력 입증"

금융보안원 직원들이 '보안 올림픽'으로 불리는 세계 최고 해킹방어대회 '데프콘(DEFCON CTF 33)'에서 지난해에 이어 다시 한 번 상위권에 이름을 올리는 쾌거를 거뒀다.

금융보안원은 이달 7일부터 10일까지 미국 라스베이거스에서 개최된 데프콘 대회에 참가한 금융보안원 화이트해커들이 ‘SuperDiceCode’, ‘Cold Fusion’ 연합팀 일원으로 참여해 최종 3위, 10위에 이름을 올리는 성과를 거뒀다고 28일 밝혔다.

SuperDiceCode 팀으로 참가한 금융보안원 소속 화이트해커들. (사진=금융보안원)

데프콘에 참가한 금융보안원 화이트해커들은 데프콘 대회에서 인공지능(AI) 음성인식 시스템의 허점을 파고들어 오작동을 유도하고 시스템이 가진 취약점들을 패치했다. 이런 취약점 탐지 및 패치 기술에는 최신 AI 기술에 대한 깊은 이해가 필요한 만큼 금융보안원은 글로벌 무대에서 AI 보안 기술 역량을 선보였다고 평가했다.

아울러 금융보안원은 이번 대회를 통해 확보한 경험과 노하우를 금융권 사이버 보안 강화에 반영한다는 계획이다.

Cold Fusion팀으로 참가한 금융보안원 직원들. (사진=금융보안원)

박상원 금융보안원장은 "이번 성과는 금융보안원이 AI 시대 보안 위협에 대응할 역량을 입증한 것"이라며 "앞으로도 AI를 활용한 공격에 대한 방어와 AI 시스템 자체의 안전성 검증을 모두 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.

박 원장은 또 "이를 위해 글로벌 컨퍼런스 및 대회 참가 등 다각적인 기술 교류 활동을 지속적으로 지원하겠다"며 "금융권 AI 보안을 이끌어갈 최고 수준의 전문가를 양성하겠다"고 다짐했다.