[ZD SW 투데이] 슈프리마, '2025년 우수기술 패키지형 보급사업' 참여 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆슈프리마, '2025년 우수기술 패키지형 보급사업' 참여

슈프리마가 소상공인시장진흥공단이 주관하는 '2025년 우수기술 패키지형 보급사업' 도소매업 공급기업으로 선정됐다. 이번 사업은 소상공인 경영 효율화와 디지털 전환을 위해 업종별로 스마트기기 패키지를 보급하는 프로그램으로 슈프리마는 도소매업 분야에 특화된 기술력을 인정받았다.

슈프리마는 출입 인증 장치, 지능형 CCTV, 원격 제어 장치 등을 결합한 무인매장 솔루션을 제공한다. 이를 통해 소상공인은 출입 인증과 보안 강화는 물론 원격 제어와 실시간 매장 모니터링을 통해 안전하고 효율적인 운영이 가능하다.

◆피아이이, '제1회 산업AI 엑스포' 참가

피아이이가 다음달 3일부터 열리는 '제1회 산업AI 엑스포'에서 제조 AI 운영 지능화 솔루션을 선보인다. 이번 솔루션은 데이터 운영 지능화(DataOps), AI옵스(AIOps), AI 에이전트로 이어지는 3단계 통합 체계로 산업 현장의 디지털 전환을 지원한다.

(사진=피아이이)

데이터옵스는 제조 데이터를 자동 수집·분석해 의사결정을 돕고 AI옵스는 AI 모델 성능을 자동 관리하며 AI 에이전트는 오류 발생 시 자연어 보고와 자동 대응을 수행한다. 이를 통해 기업은 장애 대응과 모델 유지보수 문제를 해결하고 운영 자동화를 구현할 수 있다.

◆세계 유일 도그스포츠댄스 국제대회, 강아지숲서 개최

'제2회 DSD 월드 챔피언십'이 다음달 19일부터 사흘간 강아지숲에서 열린다. 대회는 퍼피 파티·비기너·오픈 트릿·오픈·트릭 클래스 등 5개 종목으로 구성되며 체코, 일본, 홍콩, 대만 등에서 온 30개 팀을 포함해 약 60팀이 참가한다.

참가 신청은 다음달 10일까지 사단법인 동물과사람 홈페이지에서 접수하며 세계적 도그스포츠댄스 선수들이 심판진으로 참여해 전문성을 높인다.

◆튜링, 이공계 특화 AI 에이전트 'GPAI' 인도 출시

튜링이 이공계 특화 AI 에이전트 'GPAI'를 인도에 정식 출시하며 글로벌 시장 공략에 나섰다. GPAI는 수학·과학 특화 추론 모델과 대규모 학습 데이터를 결합해 초·중등부터 대학 수준까지 단계별 풀이와 요약본, 강의 대본 생성을 제공하며 IIT와 협업을 통해 현지 실효성을 입증했다.

튜링, GPAI 인도 출시 (사진=튜링)

GPAI는 AI 솔버·AI 치트시트·AI 노트테이커 기능을 앞세워 범용 AI보다 이공계 학습에 최적화된 솔루션을 제공한다. 튜링은 인도 출시를 시작으로 다음달 미국, 오는 10월 한국과 일본으로 진출해 글로벌 교육과 연구 현장 혁신을 주도할 계획이다.

◆NIA, 카자흐스탄과 AI 한국어 교육 시스템 공동 구축

과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 지난 26일 카자흐스탄 아스타나에서 ‘2025년 한-카자흐스탄 IT협력프로젝트’ 착수보고회를 개최했다. 이번 사업은 한국어 학습자 지원을 위한 AI 학습용 음성데이터 공동 구축과 AI 기반 한국어 교육지원 시스템 시범 구축, ICT 분야 기술 워크숍을 주요 과제로 추진한다.

NIA는 프로젝트를 통해 카자흐스탄 내 증가하는 한국어 학습 수요에 대응하고 AI 기반 교육 플랫폼을 확산시킬 계획이다.