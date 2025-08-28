비즈니스온, SAP와 국내 BTP 시장 공략 본격화

비즈니스온커뮤니케이션(이하 비즈니스온, 대표 노태완)이 SAP와 전략적 파트너십을 체결하며 국내 SAP 비즈니스 기술 플랫폼(BTP) 시장 공략에 속도를 내고 있다.

비즈니스온은 SAP ECC와 S/4HANA 등 다양한 ERP 환경에서 축적한 연동 경험을 바탕으로 공식 파트너십을 통해 국내 기업들의 SAP BTP 도입 장벽을 크게 낮추고 활용 편의성을 강화한다고 28일 밝혔다.

업계 최초로 SAP의 클린 코어(Clean Core) 전략에 부합하는 ABAP REST풀 애플리케이션 프로그래밍 모델(RAP) 기반 애플리케이션을 출시해 SAP 클라우드 환경에 완벽 대응할 수 있으며 BTP 상에서 유연하고 확장성 높은 업무 혁신을 지원하고 있다.

이를 통해 고객사는 ERP 핵심 시스템의 안정성을 유지하면서도 디지털 전환을 빠르게 추진할 수 있다.

비즈니스온은 전자세금계산서를 비롯해 재무·회계, 전자계약 등 기업의 주요 업무 영역 전반에 걸친 B2B SaaS 서비스를 제공해 왔다.

월 평균 150만 사업자가 사용하는 '스마트빌(SmartBill)'은 국내 세금계산서 발행량의 약 50%를 차지하며 독보적인 시장 점유율을 확보하고 있다. 이를 기반으로 이어카운팅, 부가세·원천세, 펌뱅킹, 전자결재 등 재무 업무 전반을 원스톱으로 지원하는 솔루션도 함께 제공하고 있다.

현재 글로벌 기업, 빅테크, 주요 대기업들이 비즈니스온의 고객사로 자리하고 있으며, SaaS 기반 서비스 구조 덕분에 높은 고객 유지율과 반복 매출 증가세를 이어가고 있다.

비즈니스온은 이번 SAP 파트너십을 발판으로 국내는 물론 글로벌 시장에서도 ERP 혁신을 지원하는 핵심 파트너로 성장하겠다는 계획이다.

비즈니스온 관계자는 "SAP와의 파트너십은 전자세금계산서 1위 기업을 넘어 국내 BTP 시장을 선도하는 핵심 파트너로 도약하기 위한 중요한 전환점"이라며 "이미 BTP 환경에 최적화된 전자세금계산서 서비스를 제공 중이고 부가세 솔루션도 새롭게 선보일 예정이어서 고객 문의가 이어지고 있어 앞으로도 SAP와 긴밀한 협력을 통해 고객의 ERP 혁신을 앞장서 지원할 것"이라고 밝혔다.