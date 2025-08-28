ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
인공지능
배터리
양자컴퓨팅
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 한국정보통신진흥협회(KAIT)
인사
입력 :2025/08/28 13:38
박수형 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇ 2급 승진
▲사무국 기획조정팀장 박수우
박수형 기자
psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
KAIT
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
TSMC, 美 첨단 패키징 선점 속도…삼성전자는 투자 부담 '신중'
[타보고서] 주행거리부터 성능까지…완벽에 가까워진 '더 뉴 아이오닉6'
[SW키트] "오류 0% 시대 목표"…美 빅테크, AI 신뢰성 업그레이드
국방부, 456억 패소 불복…KCC정보통신 상대로 대법원 최종심 간다
ZDNet Power Center