마이리얼트립, 배우 조정석이 여행의 특별함 알린다

여행 슈퍼앱을 운영 중인 마이리얼트립(대표 이동건)이 배우 조정석을 모델로 한 신규 브랜드 캠페인을 전개한다고 28일 밝혔다.

이번 캠페인은 '여행을 특별하게, 마이리얼트립'을 슬로건으로, 여행에서 마주할 수 있는 불편함을 마이리얼트립과 손쉽게 해결할 수 있다는 메시지를 담았다. 투어부터 숙소, 항공까지 원스톱 서비스로 고객의 자유롭고 편리한 여행을 지원한다는 취지다.

광고 영상은 ▲시간의 자유를 확대한 '개인 맞춤 투어' ▲이동 편의를 강조한 '소규모 특화 투어' ▲트렌드 명소를 반영한 '특색 있는 현지 투어' ▲숙박 서비스를 강화한 '마이리얼트립 전용 혜택' ▲합리적인 가격의 항공권을 제시하는 '특가에 특화된 마이리얼트립' 등 총 5편의 에피소드로 구성됐다.

마이리얼트립 광고 모델 조정석

특히 이번 캠페인에서는 배우 조정석이 직접 출연해 여행 중 마주치는 다양한 상황을 유쾌하게 풀어내고, 자유 여행의 매력을 느낄 수 있는 마이리얼트립 활용법을 전달한다. 영상은 유튜브, 페이스북, 인스타그램, 네이버 등에서 공개된다.

관련기사

마이리얼트립은 이번 캠페인을 계기로 자유여행의 수요를 촉진하고 전 연령대를 아우르는 여행 슈퍼앱으로의 포지션을 공고히 한다는 계획이다.

이동건 마이리얼트립 대표는 "조정석 배우의 친근하고 신뢰감 있는 이미지로 마이리얼트립을 통한 자유 여행의 접근성을 높이고자 기획했다"며 "고객의 실제 요구를 파악해 맞춤형 솔루션을 제안함으로써 모든 세대가 만족할 수 있는 여행 서비스를 지속적으로 확장해 나가겠다"고 말했다.