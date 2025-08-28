"1번 충전해 5일 쓴다"...1만5천mAh 괴물 배터리 폰 등장

중국 스마트폰 제조사 리얼미가 1만5천mAh 배터리를 탑재한 콘셉트폰을 공개했다고 안드로이드오쏘리티, 폰아레나 등 외신들이 27일(현지시간) 보도했다.

대용량 배터리를 탑재한 스마트폰은 이미 시장에 출시돼 있지만, 대부분 두껍고 무거운 디자인을 지닌 경우가 많다. 하지만, 리얼미는 대용량 배터리를 갖추면서 두께가 8.89mm에 불과한 제품을 선보였다.

중국 리얼미가 1만5천mAh 배터리를 갖춘 스마트폰을 공개했다. (사진=리얼미)

이 제품은 삼성 갤럭시S25 울트라보다 배터리 용량은 3배 더 크지만, 두께는 0.7mm만 두껍다. 리얼미는 이 배터리 용량이 아이폰12, 아이폰13, 아이폰14, 아이폰15, 아이폰16의 배터리 용량을 모두 합친 1만6천244mAh와 비슷한 수준이라고 설명했다.

1만5천mAh 배터리는 시중에 나와 있는 일부 보조 배터리보다 용량이 크다. 회사 측은 역방향 유선 충전을 통해 드론을 충전하거나 소형 냉장고에 전원을 공급할 수 있다고 밝혔다.

스마트폰을 드론, 소형냉장고를 충전하는 모습 (영상=리얼미 엑스@ @realmeglobal)

일반적인 사용 시 최대 5일, 비디오 재생 시 50시간, 게임 시 30시간, 비행 모드 대기 시 3개월까지 사용할 수 있다고 설명했다.

충전 속도는 알려지지 않았다. 외신들은 이 배터리를 충전하려면 120W 유선 충전으로도 몇 시간은 걸릴 것 같다고 전하며, 하지만 5일 정도 사용한다면 꽤 괜찮은 것 같다고 평했다.

안타깝게도 이 제품은 콘셉트폰으로 리얼미는 이 제품의 상용 출시 계획은 밝히지 않았다. 최근 한 IT 팁스터는 리얼미가 이전에 공개한 1만mAh 배터리 콘셉트폰의 양산 준비가 되었다고 전망한 바 있다.

사진=리얼미

1만5천mAh 용량의 스마트폰을 현실로 만드는 데는 한 가지 큰 장애물이 있다. 리얼미는 이 제품에 100% 실리콘 음극 배터리를 사용했다고 밝혔다. 하지만, 실리콘 함량이 높을수록 실리콘 배터리는 시간이 지나면서 팽창과 성능 저하가 심해진다. 때문에 휴대폰 제조사들은 안전성과 성능 저하 문제를 완화하기 위해 실리콘 함량이 낮은 배터리를 선택한다.

다시 말해, 이 콘셉트 폰처럼 순수 실리콘 배터리를 탑재한 휴대폰은 배터리가 부풀어 오르거나 성능이 저하될 가능성이 매우 높다. 때문에 이 제품이 가까운 시일 내에 상용화될 가능성은 낮다고 안드로이드오쏘리티는 밝혔다.