김연진 정보보호기획과장 "안전한 사이버환경 조성 종합계획 곧 발표"

"국민과 기업이 안심할 수 있는 안전한 사이버환경 조성을 위해 정보보호 종합계획을 하반기에 발표하겠습니다."

김연진 과기정통부 정보보호기획과장은 26일 서울 코엑스에서 열린 '제 19회 국제 시큐리티 컨퍼런스(ISEC 2025)'에서 "급변하는 사이버위협 환경에 능동적으로 대응하겠다"며 이 같이 밝혔다. 과기정통부는 종합대책을 이르면 3분기, 늦어도 4분기중 발표할 예정이다.

이날 김 과장은 ▲보안 체계 현주소 ▲보안 이슈 및 대응 ▲AI시대의 변화된 사이버위협 양상 ▲글로벌 정보보호 동향 ▲정보보호 정책 방향 등을 들려줬다.

우리나라의 사이버 보안 역량은 다양한 사건과 사고를 겪으면서 지속적으로 강화돼 왔다. 대표적인 예가 2003년 12월 설립된 인터넷침해대응센터로, 앞서 이 해 일어난 1.25 인터넷 대란에 대한 대응책으로 건립됐다. 2009년 9월 만들어진 국가사이버위기 종합 대책은 같은해 7월 7일 발생한 대규모 디도스(DDoS) 공격에 따른 것이다.

또 2023년 7월 만들어진 국가사이버안보 종합 대책 역시 같은 해 3월 20일 발생한 사이버테러와 6월 25일의 사이버 공격에 대한 대응책으로 나왔다. 이어 우리 정부는 2021년 2월 K-사이버방역 전략과 같은 해 8월 랜섬웨어 대응 강화 방안을 각각 발표했다. 지난 20여년간 총 다섯 차례의 대형 사이버안보 정책이 발표됐는데, 모두 사전에 큰 사고를 겪은 후 만들어졌다.

김 과장은 "이런 과정을 거쳐, 작년에 우리나라가 국제 사이버 보안 지수에서 1등을 하는 성과를 거뒀다"고 말했다.

김연진 과기정통부 정보보호기획과 과장이 발표를 하고 있다.

현재 사이버 공격은 인공지능(AI)과 결합, 지능화 및 고도화되고 있다. 국가 배후의 전략적인 공격도 증가하고 있다. 김 과장은 "이로 인한 피해 파급력이 국가 안보를 심각히 위협하는 수준까지 확대됐다"고 짚었다. 초연결, 디지털 사회로 진입함에 따라 사이버공겨의 접점도 증가한 것이다. 실제 한국인터넷진흥원(KISA)가 집계한 침해사고 신고 건수를 보면, 2017년 280여건에서 2021년 640건으로 늘었고, 작년에는 1880여건으로 껑충 뛰었다.

김 과장은 양자 컴퓨팅 시대가 급속히 다가옴에 따라 정보보호의 최후 방어선인 기존 암호 체계가 양자 해킹 위협에 의해 무력화될 위험에 직면했다면서 "아울러 2024년 발생한 사이버 침해 사고 중 약 83%가 보안 역량이 취약한 지역 중소기업에서 발생했는데, 이러한 보안 격차가 여전히 해소되지 않고 있다"고 짚었다.

이어 기업내 보안 인식 부족과 사이버 공격의 국가 단위 위협 확대, 지역 및 중소기업의 보안 격차 등을 거론하며 "사이버보안의 실효성 강화가 주요 과제로 부상했다"고 진단했다.

올해 우리나라는 지난 1월 발생한 GS리테일 해킹사건을 시작으로 최근의 SKT와 예스24 해킹까지 국민 생활 밀접 분야의 보안 사고가 연달아 발생했다. 실제, 지난 1월 한국인터넷진흥원에 신고된 사이버 침해 사고 건수가 88건이었는데 7월에는 207건으로 2배 이상 증가, 사이버 위험 심각성이 증대됐다. 특히 SKT 고객 유심정보 해킹 사건이 큰 관심을 받았는데, 이와 관련 과기정통부는 민관합동조사단을 꾸려 조사, 그 결과를 지난 7월 4일 발표했다.

당시 과기정통부는 SKT 전체 서버 4만2605대를 조사, 감염 서버 28대와 악성 코드 33종을 확인했고, 재발방지 대책으로 계정 비밀번호 관리 강화와 주요 정보 암호화, 정보보호 거버넌스 강화, 정보보호 인력 및 예산 확대 등을 제시했다. 당시 조사 단장은 과기정통부 최우혁 정보보호네트워크 국장이 맡았다.

최근 일어난 예스24와 SGI서울보증의 랜섬웨어 감염 사고 발생과 관련, 김 과장은 "한국인터넷진흥원과 함께 예방을 위한 보안 수칙 8계명을 만들어 배포했다"면서 "중요한 데이터는 서비스망과 분리된 오프사이트 백업 시스템을 갖추고 운영해야 하며 백업 장소 접근을 철저히 관리해야 한다는 점을 강조했다"고 밝혔다.

AI시대의 변화된 사이버 위협 양상도 소개했다. AI기술 등장으로 발생 가능한 보안 위협은 크게 두가지로, 하나는 AI를 악용한 사이버공격이고 또 하나는 AI모델 자체에 대한 공격이다. AI를 악용한 사이버공격의 경우, 챗GPT 등 기존 AI를 이용하거나 해킹 전용 AI모델(다크GPT)까지 등장해 공격 양상이 급변하고 범죄화,무기화 추세가 심화되고 있다.

김 과장은 "AI 기술 발전에 따른 보안 위협 확대가 우려되고 있다. AI모델을 직접 겨냥하는 다양한 적대적 공격 기법들도 등장했다"면서 "생성형 AI 등장으로 일반인들도 너무나 쉽게 해커가 될 수 있는 환경이 조성 됐다. AI 등장 이후 피싱 공격이 크게 증가했다"고 말했다.

공격자는 AI 모델의 학습 및 추론 과정에서 적대적인 공격을 감행해 모델의 성능을 저하시킬 수 있고, 또 이는 시스템의 안정성을 위해하고 심지어 서비스를 중단시킬 수도 있다고 덧붙였다.

글로벌 정보보호 동향도 짚었다. "세계적으로 안전한 AI시스템을 넘어 국가 차원의 AI보안이 강조되고 있다"면서 "AI기업이 국가적 위험으로 작용할 것을 우려해 AI 보안 연구와 규제가 강화되고 있다. 예를 들어 영국은 AI 안전연구소를 AI 안보연구소로 개편하고 AI 보안 연구를 강화했다"고 밝혔다. 또 구글이 지난 3월 위즈(WIZ)를 인수하는 등 글로벌 AI서비스 제공 기업들은 AI 보안 기업을 매수하고 있고, AI 보안 스타트업들에 대한 투자도 확대했으며, 지난 7월 미국은 AI 글로벌 기득권 확보를 유지하기 위해 'AI 액션 플랜'을 발표하기도 했다.

이 '액션 플랜'은 AI기반 혁신 가속화, 미국 AI 인프라 구축, 국제 AI 외교 및 안보 주도라는 세가지 축으로 90개 이상의 연방 정책 조지 방안을 제시했다. 특히 AI 보안과 관련해서는 혁신, 인프라, 국가 안보 등 세가지 축을 강조했다. 혁신의 경우, 공급망 보안 강화와 AI 보안 가이드라인 첨가 도구 개발을 언급했다.

고도화된 사이버 위협에 따라 금융, 에너지 등 전 영역에서 사이버 보안 중요성이 커지고 관련 글로벌 시장도 지속 성장 추세인데 오는 2029년에는 약 600조 원 규모로 확대될 전망이다.

김 과장은 "미국과 EU 등 주요국은 사이버 공격 대응 및 글로벌 보안 기술료 확보 등을 위해 기술 개발 투자도 확대하고 있다"면서 "아울러 미국 중국 등 주요국은 보안 전문인력 양성도 적극 나서고 있다"고 설명했다.

이어 정보보호 정책 방향을 밝힌 그는 "안전한 사이버 보안강국으로 도약을 위해 사회 전반의 사이버 보안 역량을 강화하고 국민 신뢰를 회복하고자 한다"면서 "현 국가사이버보안 체계의 당면한 위기를 기회로 삼아, 민간 정보보호 관리 체계를 철저히 진단하고 전방위적 사이버 보안 역량을 강화하는 방향으로 제도 개선을 검토하겠다"고 강조했다. 이어 "국민 신뢰를 회복하고 기초가 튼튼한 AI강국으로 도약을 위해 보안이 기본이 되고 내재화되도록 전문가와 보안산업계의 다양한 의견을 수렴 중이며, 다양한 의견을 담아 하반기에 정보보호 종합 계획을 발표할 예정"이라고 밝혔다.

또 신속 철저한 침해 사고 대응을 통해 국가 기반시설 보호와 대응 체계를 고도화하고 AI 성숙 시대를 대비해 AI모델과 데이터 보안을 강화하고 사고 복원력 기반을 구축하고자 한다면서 "과기정통부는 AI시대 국민이 신뢰하는 디지털 안심국가 구현을 위해 최선을 다하겠다. 여기 계신 분들은 보안을 밑장이라고 생각하시고 밑장이 무너지면 위에 세운 모든 공중탑이 다 무너질 수 있다는 생각을 늘 해주시기를 부탁드린다"고 마무리 했다.