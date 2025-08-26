개보위, '내정보지킴이 캠페인' 내달 개최…기간 확대

개인정보보호위원회(개보위)가 '내정보지킴이 캠페인'을 확대 진행하기로 했다. 개인정보보호의 날(9월30일)을 맞아 대국민 개인정보 보호 실천 문화를 정착시키기 위함이다.

개보위는 내달 1일부터 30일까지 4주간 '내정보지킴이 캠페인'을 진행한다고 26일 밝혔다. 종전 2주간 진행하던 행사를 올해는 4주로 기간을 늘렸다.

'내정보지킴이 캠페인'은 개인정보의 중요성에 대한 국민 인식이 높아지고 있는 만큼 개인정보 보호를 위한 실천 의식을 높이고 구체적인 행동을 유도하기 위해 마련된 캠페인이다.

해당 캠페인은 매년 개최되고 있으며, 특히 올해는 SK텔레콤 해킹 사태 등 대규모 침해사고가 발생해 국민의 불안이 높아지고 있는 만큼 일상 전 분야에 걸쳐 캠페인이 진행될 예정이다. 아울러 쓰임새가 높아지고 있는 생성형 인공지능(AI) 분야도 포함돼 지속적이고 구체적인 실천 방안을 마련하는 데 방점을 뒀다.

뿐만 아니라 개보위는 캠페인 전용 누리집을 개설하고, ▲사적 영역(쇼핑, 유통) ▲공적 영역(학교, 회사) ▲생성형 AI 사용 시 주의할 점 등 일상 생활 속 주요 사례별 개인정보 침해 예방 및 보호 실천 수칙에 관한 콘텐츠를 게시할 예정이다.

서정아 개보위 대변인은 "우리 국민의 90% 이상은 '개인정보 보호'를 중요하게 생각하고 있다"며 "국민 모두가 일상 속에서 개인정보를 스스로 지키고 안전하게 관리할 수 있도록 앞으로도 지속적으로 개인정보 보호 실천 수칙을 국민의 눈높이에 맞는 콘텐츠로 알려 나가겠다"고 다짐했다.