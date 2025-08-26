최대 223kg 싣고 달린다…거대 자율주행 로봇 '화제'

미국 자율주행 배송 로봇 개발 스타트업 ‘로보마트’가 최대 223kg의 무게를 운반할 수 있는 거대 자율주행 로봇을 공개했다고 테크크런치, 더버지 등 외신들이 25일(현지시간) 보도했다.

미국 로스앤젤레스에 본사를 둔 로보마트는 ‘RM5’ 자율주행 로봇을 발표했다.

미 자율주행 배송 로봇 개발 스타트업 로보마트가 거대한 자율주행 배송 로봇을 공개했다. (사진=로보마트)

레벨4 수준 자율주행 기능을 갖췄고 고객 주문을 보관하는 10개의 개별 사물함으로 구성돼 최대 223kg 무게의 짐을 실을 수 있다. 개별 사물함을 여러 개 갖춰 한 번에 여러 주문을 처리할 수 있다.

주문 한 건을 운반하고 보도를 주행할 수 있는 작은 바퀴 달린 로봇 대신 RM5는 비교적 독특한 대형 로봇을 선택했다. 다중 적재함 설계 외에도 이 차량은 최대 시속 약 40km의 저속으로만 주행하도록 설계됐으며, 100% 전기로 작동하는 이 차량은 주행 거리가 180km, 차체 중량은 1천kg다.

알리 아메드 로보마크 공동 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 로보마트가 이 로봇을 활용해 기존 식품 배달 플랫폼과 유사한 주문형 배달 사업을 운영할 계획이라고 밝혔다.

우버이츠, 도어대시처럼 로보마트는 고객이 다양한 소매점, 레스토랑, 식료품점의 메뉴를 둘러 볼 수 있는 자체 앱을 출시할 예정이다. 고객은 주문당 3달러 배달료만 지불하면 되며 수수료나 팁이 없다고 회사 측은 강조했다.

관련기사

주문이 접수되면 로보마트는 차량을 소매업체로 보내 픽업을 진행하며, 픽업 후에는 여러 매장을 방문한 후 배송을 시작한다. RM5 로봇은 주문량에 따라 유동적인 다중 정차 경로를 생성할 수 있다. 물건 도착 후 고객은 앱을 사용하여 지정된 사물함을 열고 주문 상품을 수령하는 방식이다.

로보마트는 올해 말 배달 서비스를 시작하기에 앞서 몇 개월 안에 텍사스 오스틴에서 소매업체를 대상으로 서비스를 시작할 계획이다.