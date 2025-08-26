kt HCN, ‘방송인 AI 영상 공모전’ 개인·단체 부문 동시 수상

kt HCN이 과학기술정보통신부가 주최하고, 한국방송통신전파진흥원이 주관하는 ‘2025 방송인 AI 영상 공모전’ 개인 부문과 단체 부문에서 나란히 우수상을 수상하며 총 8개 수상작 가운데 2개를 차지하는 성과를 거뒀다고 26일 밝혔다.

이번 공모전은 국내 방송사에서 AI 기술을 활용한 자유 주제의 영상 콘텐츠 40여 편이 출품됐다. 이 가운데 kt HCN은 케이블TV 방송사 중 유일하게 수상 명단에 올랐으며, 개인과 단체 부문에서 모두 수상작을 낸 유일한 사업자로서 존재감을 입증했다.

개인 부문에서는 서울사업부 미디어팀 허승범 PD의 뮤직비디오 ‘우리, 동네, 사람들’이 우수작으로 선정됐다. 이 작품은 단절된 지역 내 관계 회복과 공동체 활성화를 주제로 삼았다. 일상의 이웃과 마을 사람들의 이야기를 AI 기술로 담아낸 감성 뮤직비디오 형식으로, 잊혀가는 지역 커뮤니티의 가치를 되살리고자 했다. 단순한 기술적 실험을 넘어, 지역성과 인간적인 메시지를 함께 녹여내며 작품의 완성도를 높였다.

단체 부문 우수상을 수상한 부산사업부 미디어팀 이주현 PD의 역사 다큐멘터리 ‘전사이 가도난’은 AI 기술을 활용해 동래부사 송상현을 현시대로 타임슬립해, 임진왜란 당시 동래성 전투와 일본군의 민간인 학살을 고발하는 내용을 담았다. 특히 송상현의 충절과 백성들의 희생을 내레이션과 영상 연출로 재현하며 지역의 역사적 사건을 소재로 하면서도, 오늘날에도 울림을 주는 교훈을 몰입감 있게 전달했다.

이번 성과는 콘텐츠 자체의 의미뿐 아니라, KT그룹 차원의 AI 역량 강화 노력과도 맞닿아 있다. kt HCN은 그룹과 연계해 AI 기술을 적극 활용하고 있으며, 실제로 전체 직원의 10%에 달하는 인원이 AI 자격증을 취득해 실무 역량을 강화했다.

원흥재 kt HCN 대표는 “kt HCN은 AI 기술을 지역 사회와 사람들의 이야기를 담아내는 매개로 삼아, 지역성과 공공성을 지키는 콘텐츠로 방송의 본질을 실현해 나가겠다”고 말했다.