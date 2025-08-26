한국법제연구원, 법무법인 세종서 AI 연구포럼 개최

한국법제연구원은 26일 오후 2시 법무법인 세종에서 ‘AI 기반 산업별 쟁점과 법적 개선과제’를 주제로 제6차 AI법제연구포럼을 개최한다.

법무법인 세종의 장홍원 변호사가 ‘AI산업육성을 위한 AI기본법 하위법령의 정책 방향과 제도적 과제’, 송준화 한국데이터센터에너지효율협회 사무국장이 ‘AI 산업 활성화를 위한 데이터센터 인프라의 법적 과제’, 배효성 한국법제연구원 부연구위원이 ‘에듀테크 산업의 법적 과제’ 발표를 맡았다.

발제 후 법무법인 세종의 김지훈 수석전문위원이 좌장을 맡은 종합토론에는 김현경 서울과학기술대 교수, 홍종현 경상국립대 교수, 김은정 법제연구원 선임연구위원, 이상우 인하대 교수, 조하늬 한양대 연구교수, 장준영 법무법인 세종 변호사가 토론자로 참여한다.

한편, 법제연구원은 AI 기술의 개발, 혁신, 활용을 촉진하면서도 위험과 부작용을 최소화하기 위해 지난해부터 AI법제팀을 신설해 관련 연구를 지속적으로 수행하고 있다.