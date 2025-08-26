SK텔링크-인포빕, 통합 컨택센터 구축 맞손

인포빕이 SK텔링크와 전략적 파트너십을 맺고 통합 컨택센터에 협력키로 했따고 26일 밝혔다.

인포빕의 옴니채널 기술은 SMS, 음성, 카카오톡, 인스타그램 등 주요 채널을 단일 통합 컨택센터에서 소통할 수 있도록 지원한다.

인포빕의 컨택센터 솔루션인 ‘컨버세이션스(Conversations)’와 SK텔링크 네트워크의 통합으로 카카오톡을 포함한 주요 지역 채널을 통해 현지화된 고객 경험을 제공하며, 기업이 특정 메시징 앱이나 지역에 제한받지 않고 강력한 컨택센터를 구축할 수 있게 돕는다.

이를 통해 국내외 시장 모두를 지원하는 안정적인 컨택센터 환경을 제공한다.

아울러 인포빕의 ‘모먼츠(Moments)’는 특정 상품에 관심이 있는 고객에게만 선호하는 채널로 메시지를 전달하며, ‘앤서스(Answers)’는 지능형 챗봇 플랫폼으로 고객 지원 효율성과 품질을 높일 수 있다.

이성철 SK텔링크 국제사업본부장은 “기업 커뮤니케이션 시장이 빠르게 디지털화되면서, 국내 기업 고객들 역시 단일 채널을 넘어 AI 기반의 통합적인 고객 경험 솔루션을 요구하고 있다”며 “SK텔링크가 보유한 안정적인 통신 네트워크와 인포빕의 글로벌 최고 수준의 CPaaS 기술력을 결합해 국내 기업들이 별도의 솔루션 구축 부담 없이도 최신 커뮤니케이션 플랫폼 서비스를 신속하게 도입하고 고객과 소통할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.