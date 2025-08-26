"주 4.5일제, 기업 HR ‘시프티’로 준비하세요”

이재명 정부가 '일, 가정, 삶이 공존하는 행복한 일터'를 국정과제에 포함하며 주 4.5제 도입, 포괄임금제 폐지 논의에 속도가 붙고 있다. 주 4.5일제의 경우, 중앙 및 지방정부에서 시범사업으로 우선 실시하고 업종 특성에 맞는 모델 개발 및 제도적 지원을 통해 순차적으로 적용하겠다는 방침이다.

주 4.5일제 논의가 급물살을 타면서 기업도 인력관리 체계와 HR전략 등 인사관리 전반에 걸쳐 도입 준비에 분주한 모습이다. 특히 근로 시간 단축에 따른 다양한 근무형태의 운영, 이에 따른 인력조정 및 성과관리 체계 등 제도 변화에 맞춘 기업의 대응이 핵심 역량으로 꼽힌다.

시프티는 기업인력관리에 초점을 맞춘 통합솔루션으로, 기업의 주 4.5일제 대응 고민을 해결할 수 있다. 시프티를 사용하면 각 사업장의 산업군, 비즈니스 규모, 운영하는 근로 제도에 맞추어 정교하게 맞춤 설정을 할 수 있다. 기업별 상황에 맞춰 모든 유형의 유연근무제를 운영할 수 있는 것은 물론, 정확한 근로시간 관리가 가능하다. 특히 변화하는 법규에 맞춰 자동으로 솔루션이 업데이트 되기 때문에 관련 리스크를 최소화할 수 있다는 장점을 가진다.

시프티는 근무일정, 출퇴근기록, 휴가관리, 근태정산 및 급여관리 등 충실한 HR 인력관리 기능을 바탕으로 전자결재, 전자계약, 메시지, PC-OFF 기능들을 제공한다. 또 세콤, ADT캡스, KT텔레캅 등의 출입시스템, 워크데이, SAP 등의 기존 HR 및 ERP시스템, 그리고 마이크로소프트 팀즈, 구글 캘린더, 슬랙 등의 생산성 도구들과도 쉽게 연동할 수 있어 기존에 사용하는 시스템이 있는 기업들도 시프티를 함께 사용하며 통합 관리할 수 있다.

신승원 시프티 대표는 "주4.5일제를 기업에 잘 정착시키려면 탄력근무제, 선택근무제, 시차출퇴근제 등의 다양한 유연근로제도를 기업에 맞게 잘 운영할 수 있는 인력관리 시스템이 필수적"이라며 "시프티의 인력관리 대응 역량은 국내 최고 수준으로 30만개가 넘는 시프티의 고객이 이를 증명하고 있다"고 말했다.