문체부, 성수 복합문화공간에 '2025 청년문화주간' 행사 마련.

문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)는 서울 성수동 복합문화공간에서 ‘청년문화사용법: 네 개의 방’을 주제로 ‘2025 청년문화주간’을 개최한다고 26일 밝혔다.

해당 주간은 ‘청년이 성장할 수 있는 문화적 기반 마련’이라는 정책 방향을 반영해 청년의 삶과 현실을 ‘문화’ 차원에서 진단, 공감하고, 청년세대 인식 파악 및 의견 수렴을 하기 위한 축제의 장이라고 문체부 측은 설명했다.

최휘영 장관은 지난 달 취임식에서 “청년이 성장할 수 있는 기반을 마련하는 것이 문화강국의 출발점”이라며 “정부는 청년이 자신의 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 문화예술 분야 전반에서 뒷받침하겠다”라고 밝힌 바 있다.

‘2025 청년문화주간’은 오는 29일부터 30일까지 진행하며, 나만의 문화사용법을 찾기 위한 ‘탐색-연결-영감-실행’의 과정을 네 개의 공간으로 구성한 게 특징이다.

해당 주간은 스스로의 취향과 삶의 방식을 발견하고 ‘나만의 문화사용법’을 설계할 수 있도록 기획했다. 특히 청년 유동 인구가 많은 성수동에 각 단계를 경험할 수 있는 공간으로 ‘탐색의 방’, ‘연결의 방’, ‘영감의 방’, ‘실행의 방’ 등 네 개의 방을 마련했다. 이를 통해 청년들에게 문화를 새로운 시각으로 접하고, 미래를 상상해 볼 기회를 제공한다.

‘영감의 방’에서는 다양한 분야의 연사와 청년 예술인를 만날 수 있는 이야기콘서트와 강연, 공연이 이어진다. 또 ‘탐색의 방’과 ‘연결의 방’, ‘실행의 방’에서도 다채로운 행사를 진행한다.

이번 ‘청년문화주간’은 무료로 운영되며, 오는 28일까지 네이버예약 누리집을 통해 사전에 참여 신청을 할 수 있다.

문체부 이정미 문화정책관은 “올해 ‘청년문화주간’이 청년들에게 자신의 삶을 문화로 풍성하게 채우는 기회가 되길 바란다”라며 “문체부는 청년과 가까운 곳에서, 청년이 문화를 즐기고, 가능성을 넓혀가며, 문화를 통해 미래를 꿈꿀 수 있도록 든든한 기반을 마련해 나가겠다”라고 전했다.