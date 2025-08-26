구글, 80개 언어 동시통역급 AI 요약 기능 내놨다

구글이 인공지능(AI) 노트 앱 '노트북LM'의 핵심 기능인 '개요'를 대폭 개선해 언어 장벽 해소에 나섰다. 비영어권 이용자의 학습 효율을 끌어올려 정보 격차를 줄이려는 의도다.

26일 구글 공식 블로그에 따르면 이 회사는 AI 연구 조직 구글 랩스를 통해 '노트북LM'의 두 가지 핵심 업데이트를 발표했다. 동영상 개요 기능의 글로벌 언어 지원 확대와 오디오 개요 기능의 심층 분석 강화가 골자다. 이번 업데이트는 이날부터 순차 적용돼 다음 주 내 전 세계로 확대된다.

이번 업데이트로 동영상 개요 기능 지원 언어가 80개 이상으로 확대됐다. 이 기능은 긴 강의 영상이나 학술 발표 자료의 핵심 내용을 요약해 영상으로 자동 생성해준다.

이에 따라 학생이나 연구원은 물론 일반 이용자도 언어 제약 없이 복잡한 영상 콘텐츠를 손쉽게 파악할 수 있다. 학습이나 연구에 필요한 정보를 찾는 시간을 크게 줄여 생산성을 높일 수 있게 될 전망이다.

오디오 개요 기능도 대대적으로 개선됐다. 기존의 짧은 요약 형식에서 벗어나 영어 버전과 동일한 수준의 깊이와 구조를 갖춘 전체 길이의 해설을 제공한다.

단순 하이라이트 전달을 넘어 여러 소스에 담긴 아이디어를 종합적으로 분석해 제시하는 방식이다. 이용자는 어떤 언어를 선택하든 동일하게 수준 높은 인사이트를 얻게 됐다.

구글 랩스 측은 "이용자가 정보를 찾는 데 쓰는 시간을 줄이고 학습과 창작에 더 집중하도록 돕는 것이 목표"라고 밝혔다.