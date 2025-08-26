버즈니, 회의 녹음하고 요약해주는 AI협업툴 ‘노이’ 출시

버즈니(대표 남상협·김성국)가 음성 정보 기반 AI협업툴 노이(Knoi)를 정식 출시했다고 26일 밝혔다.

노이는 복잡한 설정 없이 버튼 하나로 회의를 녹음하면, AI가 자동으로 회의 내용을 요약 정리하는 AI회의록 서비스다. 녹음이 끝나면 AI가 녹음된 내용을 분석해 회의·면접·강연·상담·토론·예배 등 상황에 맞는 형식으로 요약한다.

이번 정식 버전 업데이트에서 노이는 회의록 요약 정확도가 크게 증가했다. 단순 문장 요약이 아닌 발화자, 맥락, 결론, 액션 아이템까지 정교하게 분석해 음성 정보를 실행 가능한 요약 회의록으로 바꿔준다. 또 채널 공유 시스템이 추가되어 팀·프로젝트·조직별로 '채널'을 만들어 회의록을 공유하고 축적할 수 있어 효율적인 협업이 가능해졌다.

노이

번역 기능도 추가됐다. 번역 기능의 경우 실시간 번역 기능과 미팅 요약 번역이 지원된다. 예를 들어 영어로 회의를 진행하며 한국어로 실시간 번역 기능을 이용할 수 있고, 회의록 정리도 원하는 언어로 번역할 수 있다. 지원되는 언어는 영어, 중국어, 일본어, 독일어, 스페인어, 베트남어, 러시아어 등 총 13개 언어다.

그밖에 AI가 요약한 회의록을 내가 원하는 템플릿으로 수정할 수 있는 '내 템플릿 만들기' 기능이 추가됐고, 생성된 회의록에 대해 질문을 하면 AI가 답변해 주는 '질문하기' 기능도 추가됐다.

이번 노이 정식 버전은 안드로이드와 iOS앱 출시로 웹과 모바일에서 모두 이용할 수 있다. 실시간 번역과 템플릿 등 일부 기능은 현재 웹에서만 이용 가능하고 앱에 순차적으로 업데이트 될 예정이다.

요금제는 한 달 300분까지 누구나 무료로 이용할 수 있고, 프로 요금제의 경우 월 2만3천200원에 무제한 회의 녹음 시간과 음성 파일 업로드 기능이 함께 제공된다. 기업이나 팀 단위 도입은 노이 홈페이지에서 문의하면 된다.

남상협 버즈니 대표는 "노이는 단순한 AI 회의록을 넘어, 팀의 생산성과 퍼포먼스를 극대화하는 AI 협업 플랫폼을 지향한다"며 "앞으로 노이에 AI 기능을 더욱 강화해 이용자가 노이를 이용해 다양한 인사이트를 도출할 수 있도록 발전시켜 나갈 계획"이라고 말했다.