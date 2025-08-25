생명연-인삼공사, 공동연구센터 설립한다

한국생명공학연구원과 KGC인삼공사가 손잡고, 차세대 바이오 기술 개발을 위한 공동연구센터를 설립하기로 했다.

양 기관은 지난 주 생명연 대전 본원에서 오가노이드(장기유사체) 기반 평가 플랫폼 개발을 핵심으로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다.

이 협약에는 연구 성과 사업화와 연구소기업 설립이 포함돼 있다.

생명연이 보유한 세계 최고 수준의 오가노이드 기술로 정관장 홍삼 성분의 인체 영향을 평가하는 등 다양한 건강기능식품 효능 및 안전성을 과학적으로 검증하겠다는 것이다.

양 기관은 구체적으로 ▲오가노이드 기반 평가 플랫폼 개발 ▲건강기능식품 효능 평가를 위한 다양한 오가노이드 모델 개발 ▲협력 성과의 지속적 확산을 위한 공동연구센터 설립 및 운영 추진 ▲양 기관의 연구개발을 위한 인프라 및 기술자문 지원 등을 협력해 나갈 계획이다.

홍순기 KGC인삼공사 R&D본부장은 “지속 가능한 미래를 위해 혁신적인 R&D 역량 강화에 매진하고 있다"며 "특히 오가노이드 기술이 가진 무한한 가능성에 주목하고 있다”고 말했다.