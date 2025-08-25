아이리버, 와디즈서 전신건조기 출시…36만9천원

라이프스타일 브랜드 아이리버는 와디즈 펀딩을 통해 프리미엄 전신건조기 '바디드라이어 IAS-D1'을 출시한다고 25일 밝혔다.

제품은 99.99% 반영구 항균 처리 발판을 적용했다. 분리형 구조로 누구나 손쉽게 분리·세척이 가능하다.

사용자의 신장과 체형에 맞춰 민감한 부위를 위한 Y존 집중 케어 바람과 세밀한 각도 조절 기능으로 위생과 편의성을 동시에 강화했다.

아이리버 전신건조기 '바디드라이어 IAS-D1' (사진=아이리버)

듀얼 PTC 발열체로 고효율 고온풍을 구현한다. 4단계 풍량 조절과 함께 자연풍·저온풍·고온풍 3가지 바람 온도 모드를 제공한다.

무게 감지 스마트 자동 센서를 탑재해 사용자가 발판에 올라서면 자동으로 작동하고 내려오면 즉시 종료된다.

어린이 사용 시 고온풍을 제한하는 차일드락 기능을 구현했다. 최대 150kg까지 견딜 수 있는 지지력을 갖췄다.

IPX4 등급 생활방수 설계를 적용했다. 발끝 터치만으로 작동할 수 있는 직관적인 컨트롤 시스템은 허리를 숙이지 않고도 간편하게 조작할 수 있도록 돕는다.

가격은 36만9천원이다. 와디즈 펀딩에 참여 시 19% 할인된 29만8천원으로 구매할 수 있다. 전용 발매트 포함 얼리버드와 커플 얼리버드 등 구성으로 선보인다.

아이리버 관계자는 "IAS-D1은 단순히 몸을 말리는 기기를 넘어, 생활 패턴과 건강까지 고려한 맞춤형 바디케어 솔루션"이라고 말했다.