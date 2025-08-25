KT, ‘2025 Y트렌드’ 5대 키워드 공개

KT는 지난 22일 KT광화문빌딩 EAST에서 진행한 ‘2025 Y트렌드 컨퍼런스’에서 Z세대가 직접 선정한 다섯가지 트렌드 키워드를 발표했다고 25일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞은 Y트렌드 컨퍼런스는 KT 대학생 마케팅 서포터즈 ‘Y퓨처리스트’ 100명과 Z세대 트렌드 전문 연구기관 대학내일20대연구소가 협업해 최신 라이프스타일 키워드와 마케팅 아이디어를 공유하는 행사다.

Y퓨처리스트와 대학내일20대연구소는 관계·소통, 소비, 자기계발, 콘텐츠, 취미·여가 등 다섯가지 영역에서 다음과 같은 트렌드를 도출했다.

먼저 ‘폴더소비’는 넘쳐나는 정보와 선택지 속에서 불안을 줄이기 위한 행태다. 당장 활용하지 않더라도 일단 저장해 두고, 실제 소비 순간에 꺼내 쓰는 ‘저장형 소비’ 방식이 대표적이다. 이는 넘쳐나는 정보 속 ‘FOMO’를 해소하기 위한 방법이기도 하다.

‘N놀러’는 가볍게 즐기면 모두 취미라는 인식을 반영한다. 거창한 취미 대신 작은 즐거움들을 다양하게 누리며, 일상의 피로를 해소하는 여가 방식이 트렌드로 자리 잡고 있다.

콘텐츠 소비 방식도 변화하고 있다. ‘듣폴트’는 영상을 눈으로 보는 대신 기본(default)처럼 ‘귀로 듣는’ 습관을 뜻한다. 영상 콘텐츠를 음악처럼 틀어놓고 배경음처럼 소비하는 행태가 젊은 층을 중심으로 확산하고 있다.

한편, AI를 바라보는 태도 역시 달라지고 있다. ‘Ai:tionship’은 AI를 단순한 도구가 아니라 감정을 나누는 대상으로 인식하는 현상을 의미한다. 단순 탐색을 넘어 유대감을 형성하며, 인간과 AI의 관계가 새로운 형태로 확장되고 있다.

마지막으로 ‘셀고리즘’은 알고리즘을 수동적으로 따르기보다 적극적으로 길들이고 조정해 자신을 표현하는 방식이다. 개인의 취향과 정체성을 드러내는 도구로 추천 시스템을 활용하는 새로운 트렌드로, ‘내가 선택한 알고리즘=나의 자아 표현’이라는 의미를 담고 있다.

KT는 이번에 발굴된 키워드를 포함해 지난 3년간의 트렌드와 사례를 정리한 책자를 발간한다. 해당 자료는 9월 중순부터 2주간 교보문고 광화문점에서 무료 배포되며, 밀리의 서재 전자책으로도 열람 가능하다. KT 영타겟 브랜드 ‘Y’ SNS 채널과 대학내일20대연구소 온라인 채널을 통해서도 공유될 예정이다.

KT는 발굴된 키워드를 실제 사업과 마케팅 전략에 반영해왔다. 지난해 공개된 ‘친친폼’은 ‘위버스 초이스’ 요금제 및 ‘YSHOP 펀딩’에 적용됐고, ‘긍생’은 ‘와이로운 생일카페’ 팝업과 Y박스 리뉴얼 마케팅에 활용됐다.

권희근 KT 마케팅혁신본부장은 “대학생들의 신선한 시각으로 발굴된 트렌드를 통해 Z세대의 생각과 문화를 깊이 이해할 수 있었다”며, “앞으로도 트렌드 분석 결과를 KT 상품과 서비스에 적극 반영해 고객의 삶에 실질적으로 도움이 되도록 하겠다”고 말했다.