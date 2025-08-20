KT, '광화문빌딩 웨스트' 입주…'B2B·AX' 컨트롤타워로 쓴다

KT가 20일 광화문빌딩 웨스트 사옥에 입주를 시작했다. B2B와 AX 사업을 총괄하는 주요 거점으로 활용될 예정이다.

이 건물은 지하 3층부터 지상 15층까지 총 19개 층으로 이뤄져 있으며, 4~11층은 엔터프라이즈부문과 전략사업컨설팅부문 등 B2B·AX 사업을 총괄하는 주요 부서가 들어선다.

KT는 이 건물에 전반적으로 업무 AI 전환(AX)을 구현했다. 대표적으로 사무공간 전체가 자율좌석제로 운영된다. 또한 사원증을 태그하면 개인 사물함이 있는 층까지 엘리베이터가 자동으로 운행된다.

KT 광화문빌딩 웨스트(WEST)

또한 임직원의 업무 효율성 강화를 위해 올인원 모바일 앱을 도입했다. 모바일을 통한 사원증 인증, 회의실 예약과 체크인을 진행할 수 있으며, 구내식당 혼잡도 등의 정보도 확인할 수 있다.

대표적인 복지공간은 어린이집, 피트니스 센터, 사내클리닉 등이 있다.

특히, KT는 임직원들의 일과 가정의 양립을 지원하기 위해 수준 높은 보육 프로그램을 갖춘 어린이집 개원에 집중했다. 만 0세에서 5세의 자녀들을 대상으로 운영되며, 대형 실내 놀이터, 도서관, 스마트팜 등을 갖췄다.

피트니스 센터는 200평 규모로 최신식의 운동 시설을 편하게 이용할 수 있으며, 사내 클리닉은 강북삼성병원과 협업으로 기본 진료를 포함해 다양한 치료 공간을 제공한다.

이밖에 독서와 음악을 체험할 수 있는 ‘크리에이티브 라운지’, 교육과 세미나를 위한 ‘렉처 룸’, 첨단 영상·음향 시스템 갖춘 ‘프레젠테이션 존’ 등 다양한 특화 공간도 마련했다.