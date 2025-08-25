엠피에이지 코코뮤, 일본 피아니스트 '고조인 료'와 유통 계약

디지털 악보 플랫폼 기업 엠피에이지(대표 정인서)는 자사의 일본 디지털 악보 플랫폼 '코코로와 뮤지션(이하 코코뮤)'이 일본 인기 피아니스트 고조인 료와 유통 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 코코뮤는 고조인 료의 공식 디지털 악보를 제작·판매할 수 있는 권리를 확보했다. 이를 계기로 엠피에이지는 개별 아티스트뿐 아니라 일본 현지 크리에이터·전문 레이블사와 제휴를 맺고 사업 확장을 가속화할 계획이다.

첫 협업 프로젝트로 월드 어파트 소속 피아니스트 고조인 료가 10월1일 발매하는 첫 클래식 앨범 'GOJOSSIC'의 디지털 악보가 코코뮤를 통해 독점 공급된다. 현재 코코뮤에서 사전 구매가 가능하며, 앨범 발매에 앞서 이달 29일 도쿄에서 열리는 공연 관람객을 대상으로 디지털 악보 구매 시 사용할 수 있는 최대 80% 할인 쿠폰이 제공된다.

일본 피아니스트 고조인 료

고조인 료는 2021년 틱톡에서 700만 회 이상 조회된 피아노 연주 영상으로 주목, 일본 예능 방송 출연 등을 통해 대중적 인지도를 확보한 아티스트다. 클래식, 가요, 팝 등 다양한 장르를 넘나드는 테크닉과 표현력으로 인정받으며, 독창적인 무대 캐릭터와 음악적 완성도로 팬층을 넓혀가고 있다.

월드 어파트 관계자는 "코코뮤와 제휴로 소속 아티스트의 음악이 더 많은 글로벌 팬들에게 전달될 수 있어 뜻깊다"며 "우수한 기술력과 글로벌 네트워크를 바탕으로 아티스트에게 새로운 수익 창출 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

관련기사

코코뮤 관계자는 "이번 고조인 료와의 협력을 통해 더욱 다채로운 음악 콘텐츠를 제공할 수 있게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 일본 현지 아티스트들과의 지속적인 협업을 바탕으로 글로벌 고객들에게 차별화된 음악 경험을 선사할 것"이라고 밝혔다.

엠피에이지는 '마이뮤직시트', '마음만은 피아니스트(마피아)', '코코뮤' 등 세 개의 글로벌 디지털 악보 플랫폼을 운영한다. 1만 명 이상의 창작자와 400만 명 이상의 회원을 보유하고 있다. 회사는 창작자에게는 안정적인 수익 창출 기회를, 연주자에게는 고품질 악보와 새로운 음악 경험을 제공하는 것을 목표로 한다.