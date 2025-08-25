[단독] 사이버안보 비서관 임명...보안·국제업무 정통 김소정

이재명정부가 지난 6월초 출범했음에도 새로 임명하지 않아 지난 두달간 공석으로 있던 대통령실 사이버안보 비서관이 마침내 임명됐다. 최근 민관에서 잇달아 사이버 해킹이 발생하고 있음에도 대한민국 사이버를 관할할 컨트롤타워 역할을 해야 할 사이버안보 비서관이 장기간 임명되지 않아 "이재명 정부의 사이버 정책이 실종됐다"는 지적을 받아왔다.

25일 산학연관에 따르면 국가안보실 산하 사이버안보 비서관에 김소정 전 국가안보전략연구원 신흥안보연구실장이 임명, 이날부터 업무에 돌입한 것으로 알려졌다. 50대 초반인 김 사이버안보 비서관은 고려대에서 정보보호로 박사학위를 취득했다. 부산대 사학과를 졸업하고 경희대 평화복지대학원에서 석사 학위를 받았다. 그를 아는 한 지인은 "보안은 물론 국제관계에도 정통하다"고 밝혔다.

김소정 사이버안보 비서관

김 사이버안보 비서관은 2022년부터 최근까지 국가안보전략연구원에서 일했다. 한국전자통신연구소(ETRI) 산하 국가보안기술연구소(국보연)에서도 10여년간 근무했다. 미국 국제문제연구소(CSIS) 비상임 연구위원 등을 지냈다.

사이버안보 비서관은 북한 사이버 테러 등 국가 안보에 위협이 되는 사이버 공격 대응을 국정원과 함께 총괄한다. 지난 정부때의 신용석 전 비서관은 민간(쿠팡) 출신이었고, 신 전 비사관보다 앞서 이 자리를 맡았던 윤오준 전 사이버안보 비서관은 국정원 3차장을 거쳐 현재 법무법인에서 근무하고 있다.

김 사이버안보 비서관의 바로 위 상사는 오현주 국가안보실 3차장으로 개발협력 업무에 밝고 다자외교 경험이 풍부한 직업 외교관 출신이다.

한편 앞서 이재명 대통령은 이달 13일 사이버안보 비서관과 함께 대한민국 사이버 보안 정책을 총괄하는 국정원 3차장에 김창섭 전 고려대 세종캠퍼스 인공지능사이버보안과 교수를 임명했다. 김 3차장은 1965년생으로 연세대 전자공학과를 졸업했고, 박사 학위는 고려대에서 받았다. 국정원 과학기술부서장과 기술개발부서 단장을 지냈다.