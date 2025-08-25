[단독] 사이버안보 비서관 임명...보안·국제업무 정통 김소정

직전 국가안보전략연구원 신흥안보연구실장으로 근무...고려대서 정보보호 박사

컴퓨팅입력 :2025/08/25 14:33    수정: 2025/08/25 15:09

이재명정부가 지난 6월초 출범했음에도 새로 임명하지 않아 지난 두달간 공석으로 있던 대통령실 사이버안보 비서관이 마침내 임명됐다. 최근 민관에서 잇달아 사이버 해킹이 발생하고 있음에도 대한민국 사이버를 관할할 컨트롤타워 역할을 해야 할 사이버안보 비서관이 장기간 임명되지 않아 "이재명 정부의 사이버 정책이 실종됐다"는 지적을 받아왔다.

25일 산학연관에 따르면 국가안보실 산하 사이버안보 비서관에 김소정 전 국가안보전략연구원 신흥안보연구실장이 임명, 이날부터 업무에 돌입한 것으로 알려졌다. 50대 초반인 김 사이버안보 비서관은 고려대에서 정보보호로 박사학위를 취득했다. 부산대 사학과를 졸업하고 경희대 평화복지대학원에서 석사 학위를 받았다. 그를 아는 한 지인은 "보안은 물론 국제관계에도 정통하다"고 밝혔다.

김소정 사이버안보 비서관

김 사이버안보 비서관은 2022년부터 최근까지 국가안보전략연구원에서 일했다. 한국전자통신연구소(ETRI) 산하 국가보안기술연구소(국보연)에서도 10여년간 근무했다. 미국 국제문제연구소(CSIS) 비상임 연구위원 등을 지냈다. 

사이버안보 비서관은 북한 사이버 테러 등 국가 안보에 위협이 되는 사이버 공격 대응을 국정원과 함께 총괄한다. 지난 정부때의 신용석 전 비서관은 민간(쿠팡) 출신이었고, 신 전 비사관보다 앞서 이 자리를 맡았던 윤오준 전 사이버안보 비서관은 국정원 3차장을 거쳐 현재 법무법인에서 근무하고 있다. 

김 사이버안보 비서관의 바로 위 상사는 오현주 국가안보실 3차장으로 개발협력 업무에 밝고 다자외교 경험이 풍부한 직업 외교관 출신이다. 

한편 앞서 이재명 대통령은 이달 13일 사이버안보 비서관과 함께 대한민국 사이버 보안 정책을 총괄하는 국정원 3차장에 김창섭 전 고려대 세종캠퍼스 인공지능사이버보안과 교수를 임명했다. 김 3차장은 1965년생으로 연세대 전자공학과를 졸업했고, 박사 학위는 고려대에서 받았다. 국정원 과학기술부서장과 기술개발부서 단장을 지냈다.

