한국수학 70년만에 처음 세계 최대 응용수학학회 기조강연 무대에 서다

기초과학연구원(IBS) 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 김재경 CI(KAIST 수리과학과 교수)가 최근 캐나다 몬트리올에서 열린 'SIAM(산업 및 응용수학회) 연례학회' 기조강연자로 나서 화제다.

김 CI 강연은 1952년 학회 창립 이후 70여 년 만에 한국인으로는 처음 나서는 것. 올해 최연소 기조 강연자이기도 하다.

한국인 사상 처음으로 SIAM 기조강연자로 나선 김재경 IBS 의생명 수학 그룹 CI.(사진=IBS)

이 행사는 전 세계 3천여 명 이상의 수학자, 공학자, 데이터 과학자가 참여하는 세계 최대 규모의 응용수학 학술대회다.

김재경 CI는 그동안 수학, 기계학습, 계산과학 등 다양한 학제 간 연구를 통해 수면·생체리듬의 메커니즘을 규명하고 디지털 치료 및 신약 평가로 확장하는 등 세계적으로 꾸준히 주목 받아왔다.

김 CI 강연 주제는 수학적 모델링과 인공지능(AI) 융합을 통해 인류 건강 문제를 해결하는 최신 연구 성과를 소개했다.

김CI는 최근삼성 갤럭시워치8에 수면 알고리즘을 탑재해 관심을 끌었다.

김 CI는 강연에서 “수학과 인공지능 융합은 맞춤형 헬스케어와 정밀 의학을 현실화하는 핵심 도구”라며, “이번 강연은 한국 수학이 세계적 연구 무대에서 중심적 역할을 할 수 있음을 보여주는 중요한 이정표”라고 밝혔다.