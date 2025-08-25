아이로보틱스, 中 슬링과 하모닉 드라이브 개발 맞손

로봇 부품업체 아이로보틱스는 중국 저쟝 슬링 오토모바일 베어링과 하모닉 드라이브 공동 개발·상용화를 위한 협력 계약을 체결했다고 25일 밝혔다.

슬링은 자동차 베어링을 생산하는 전문 부품 제조 기업이다. 주로 자동차 베어링 연구 개발·제조 사업을 영위해왔다.

양사는 이번 협력 계약에 따라 ▲공동 기술 개발 ▲장비 및 인프라 공동 활용 ▲기술 자문 및 정보 교환 ▲공동 마케팅 및 영업 활동을 전개한다. 특히 글로벌 고객 요구에 부응하는 품질 기준을 충족하기 위해 협력한다.

한국·일본 시장은 아이로보틱스가, 중국 시장은 슬링이 독점 권한을 갖는다. 그 외 글로벌 시장은 공동 또는 개별적으로 개척해 나갈 계획이다.

아이로보틱스는 하모닉 드라이브 설계·제조 공정·품질 관리·시험 검증 분야에서 기술적 노하우를 제공한다. 슬링은 해당 기술 사양에 따른 제품 제조 및 공급을 담당한다.

슬링은 아이로보틱스 사전 동의 없이 한국과 일본 시장에 직접 진출할 수 없도록 규정해 양사 상호 신뢰 기반의 독점 권리 보장을 명문화했다.

김형모 아이로보틱스 대표는 "한국과 일본 시장에서 경쟁 우위를 강화하면서 중국 및 기타 글로벌 시장으로 확장할 것"이라며 "로봇 및 자동화 산업의 핵심 공급자로 자리매김할 계획"이라고 말했다.