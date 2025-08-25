"가을 신상품 할인"…지그재그, ‘쇼핑몰 그랜드위크’ 개최

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그는 쇼핑몰 여름 클리어런스 세일 및 가을 신상품을 선보이는 ‘쇼핑몰 그랜드위크’를 내달 7일까지 진행하고 관련 상품을 최대 88% 할인한다고 25일 밝혔다.

쇼핑몰 그랜드위크는 지그재그가 연 2회 계절이 바뀌는 시기에 진행하는 대규모 할인 행사다. 1030 여성 수요가 높은 쇼핑몰부터 중소형 루키 쇼핑몰까지 약 4천곳이 참여해 1주 차에는 여름 상품 클리어런스 세일을, 2주 차에는 가을 신상품을 할인 판매한다.

우선, 여성 패션 트렌드를 보여주는 쇼핑몰 42곳이 7회에 걸쳐 48시간 릴레이 특가를 진행하고 특가 기간 20% 쿠폰을 전 고객에게 지급한다. 이날부터 오는 26일까지는 지그재그에서 150만 이상의 즐겨찾기를 기록한 ‘메리어라운드’를 포함한 6개 쇼핑몰 상품을 20% 쿠폰 적용가로 구매할 수 있다. 이어 오는 27일부터는 쇼핑몰 ‘매니크’ 등의 릴레이 특가가 진행될 예정이다.

(사진=지그재그)

오후 9시에는 자체 제작 상품으로 유명한 쇼핑몰들이 라이브 방송을 통해 가을 신상품을 소개한다. 이날에는 쇼핑몰 ‘모렌트’, 오는 27일은 ‘프렌치오브’, 내달 1일과 3일에는 각각 ‘베이델리’, ‘리얼코코’가 라이브 방송을 운영하고 쿠폰 등 다양한 혜택을 제공한다.

이외에도 쇼핑몰 ‘리얼코코’와 ‘유이르무이’를 선호하는 고객들은 쇼핑몰위크 기간에 30% 쿠폰을 받을 수 있다.

전 고객에게 제공하는 쿠폰 혜택도 다양하게 마련했다. 구매 금액대별로 사용 가능한 ▲10%(3만원 이상 구매 시) ▲14%(6만원 이상 구매 시) ▲17%(9만원 이상 구매 시) 쿠폰을 모든 고객에게 제공하며 여름 클리어런스 일부 상품에 적용할 수 있는 25% 쿠폰 및 쇼핑몰 첫 구매 고객 대상의 50% 쿠폰을 지급한다. 주말에는 3만원 이상 구매 시 1만원 할인받을 수 있는 쿠폰도 선착순 증정한다.

카카오스타일 관계자는 “8월 말 9월 초는 길어지는 여름에 대비해 여전히 여름 상품을 찾는 고객이 많음과 동시에 가을옷을 미리 구매하려는 수요도 서서히 증가하는 시기”라며 “1030 여성 팬층을 보유한 중대형급 쇼핑몰과 함께 진행하는 할인 행사로 경쟁력 있는 가격과 다양한 행사, 라이브 방송 등을 준비했다”고 말했다.