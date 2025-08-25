SSG닷컴, 7일간 ‘소문난 신선세일’ 진행

SSG닷컴은 이달 31일까지 일주일간 수도권 새벽배송 권역을 중심으로 ‘소문난 신선세일’을 진행한다.

신선식품 등 SSG닷컴 매출 상위 장보기 상품 10가지를 기존 대비 최대 62% 할인해 최저가에 도전한다.

‘한우 등심 1등급(300g)’을 1만9천원대에 ‘한돈 삼겹살(500g)’을 9천원대에 선보인다. ‘한돈 고추장 제육볶음(1kg)’은 7천원대, ‘훈제오리 슬라이스(450g)’은 5천원대에 판매한다. 재래 식탁김(30봉)은 6천원대에 구매 가능하다.

(사진=SSG닷컴)

과일 카테고리에서는 감귤(1.2kg)을 8천원대에, 햇사과(1.3kg)를 9천원대에 준비했다. 뉴질랜드산 점보 골드키위(1.8kg)와 샤인머스캣(1.5kg)는 1만2천원대에 만나볼 수 있다.

이외에도 SSG닷컴은 행사 기간 매일 오후 1시 특란 30구를 5천원대에 한정수량 특가 판매할 예정이다.

SSG닷컴 관계자는 “차별화된 가격 경쟁력을 확보하기 위해 고객이 특히 많이 찾는 신선식품에 가격 투자를 집중했다”며 “고품질의 신선식품을 합리적인 가격에 구매할 기회가 될 것”이라고 말했다.