여성이 남성보다 보험료 더 낸다...연령대 높아질 수록 격차↑

여성이 남성보다 보험료를 더 많이 내고, 연령대가 높아질수록 남녀 보험료 격차는 더 커지는 것으로 조사됐다.

해빗팩토리는 연령대별로 1만명씩 무작위 추출해 데이터를 분석한 결과 여성이 남성보다 보험료를 더 내는 것으로 나타났다고 25일 밝혔다. 이는 지난달 말 기준 피보험자가 본인인 보장성보험으로 알아본 수치다. 보장성보험은 상해, 입원, 사망 등 생명과 관련된 사고가 발생했을 때 보험금을 지급하는 상품이다.

60대 평균 보험료는 남성 30만7천115원, 여성 48만4천636원으로 가장 큰 금액이다. 다음으로는 50대 남성과 여성이 각각 26만3천905원, 40만8천490원을 냈다.

연령대별 보험료

40대의 경우 남성 20만5천927원, 여성 27만4천276원으로 집계됐다. 30대는 남성이 13만5천553원, 여성이 15만6천123원을 냈다. 20대는 남성 8만3천14원, 여성 9만8천902원으로 가장 적게 부담했다.

연령대가 높아질수록 남녀 보험료 격차는 크게 벌어졌다. 20대 여성이 더 내는 금액은 1만5천888원에 불과했지만 60대는 17만7천521원으로 가장 큰 차이를 보였다.

실손의료보험을 제외하고 가입 상품을 살펴보면 남성의 경우 모든 연령대 1~3위에 상해보험, 질병보험, 자동차보험, 운전자보험 중 세 가지가 포함됐다. 20대는 ▲운전자보험(46.6%) ▲상해보험(45.1%) ▲질병보험(40.8%) 순이다.

30대와 40대의 경우 1위가 자동차보험으로 동일했다. 자동차보험을 가입한 30대는 63.1%, 40대는 71.3%다. 30대 2·3위는 각각 운전자보험(54.7%), 질병보험(52.2%)이고 40대는 질병보험(66.7%), 상해보험(63.4%)이 차지했다.

50대와 60대는 질병보험을 가장 많이 가입했다. 50대 가입 비율은 69.8%, 60대 73.7%다. 50대는 자동차보험(68.6%), 운전자보험(58.6%)이 뒤를 이었고 60대는 상해보험(68.6%), 자동차보험 (61.8%)이 2위와 3위를 기록했다.

여성의 경우 20대는 ▲상해보험(47.9%) ▲질병보험(44.8%) ▲운전자보험(28.3%) 순이다. 30대는 질병보험(60.2%)이 1위를 차지했고 상해보험(58.3%), 운전자보험(33.2%)이 뒤를 이었다.

40대 이상 연령대는 ▲질병보험 ▲상해보험 ▲암보험으로 순위가 동일했다. 여성이 40대부터 암보험에 관심을 갖는 것으로 보인다. 1위 질병보험을 가입한 비율은 60대가 85.5%로 가장 높았다. 50대 가입 비율은 83.8%, 40대는 77.2%다.

2위 상해보험도 60대가 78.9%로 가장 많이 가입했고 50대(78.2%), 40대(72.6%)가 뒤를 이었다. 3위 암보험은 60대와 50대 가입 비율이 각각 59.5%, 55.6%로 절반을 뛰어넘었다. 40대는 43.4%를 기록했다.

해빗팩토리 관계자는 "남성의 관심도가 상대적으로 낮은 편인데, 가급적 일찍 가입하면 저렴한 보험료를 낼 수 있을 것"이라며 "보장성 보험료는 오랜 기간 지출해야 하는 만큼 제대로 이해할 필요가 있다"고 말했다.