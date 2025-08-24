여름방학 반납하고 AI·로봇 개발 매달린 대학생들…실력이 "쑥"

GIST가 주최하고 GIST AI융합학과가 주관한 ‘2025년 제9회 GIST AI 창의융합경진대회’에서 연세대-경희대 연합팀과 GIST 팀에게 각각 트랙별 우승이 돌아갔다.

이 대회는 GIST가 인공지능, 지능로봇, 가상환경, 헬스케어 등을 주제로 창의적·융합형 인재를 발굴하기 위해 지난 2017년 처음 시작했다.

올해 대회는 지난 6월 23일부터 8월 21일까지 두 달간 개최됐다. GIST 측은 강의와 실험 및 실습, 재료비에 기숙사까지 제공했다.

GIST AI융합학과 ‘2025 AI 창의융합경진대회’ 시상식 뒤 참가자들이 기념촬영했다.(사진=GIST)

2개 트랙으로 나눠 개최됐다. 트랙1은 탁구 로봇 콘테스트다. 또 트랙2는 올해 새로 도입된 대회로, AI 창의융합 자율프로젝트를 겨루게 된다.

올해는 국내 9개 대학에서 선발된 학부생 24명, 9개 팀이 참가했다. 총 6개 팀이 수상했다. 대상팀에는 상장과 상금(탁구 로봇: 180만 원, AI 창의융합: 90만 원)이 수여됐다.

트랙1은 탁구 머신에서 발사되는 공을 로봇이 받아내거나, 참가 학생과 대결하는 방식으로 승부를 겨뤘다.

대상은 연세대·경희대 연합팀 ‘유정현 탁구로봇’팀(연세대 유정현·김민건·김가현, 경희대 황보겸)이 차지했다. 최우수상은 GIST 학생팀 ‘이삭 토스트(ISAAC toast)’팀(하준민·박서휘·이진형)이 차지했다.

트랙2는 자유 주제를 정해 한 달간 각 멘토 교수 연구실에서 프로젝트를 수행하고 결과를 발표했다.

대상은 ‘팀 피이(Team P.E.)’팀(GIST 박재형·엄태준), 최우수상은 ‘트리플 에스(SSS)급 CYOA, LLM 시스템을 장착하다’팀(GIST 이윤상·성균관대 김민재)이 수상했다. 우수상은 ‘디지털 트리오’팀(성균관대 박세빈·홍성필), 장려상은 ‘슬램덩크’팀(성균관대 최정우·권민성)에게 돌아갔다.

AI융합학과 김종원 학과장은 “올해 대회에서는 데이터(D)-네트워킹(N)-인공지능(A) 구도를 중심으로 하드웨어(로봇)와 AI 모델, 디지털 트윈을 융합하는 다양한 시도가 펼쳐졌다”며 “앞으로도 이 대회가 AI기반 디지털 전환 시대가 요구하는 창의적 문제해결 능력을 갖춘 실증형 융합인재를 발굴하는 실험적 무대가 될 것”이라고 기대감을 나타냈다.

GIST AI 창의융합경진대회 트랙1, 탁구 로봇 콘테스트에서 최우수상을 차지한 ‘이삭 토스트’ 팀 대회 모습.(사진=GIST)