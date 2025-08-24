"AI 교실 안착 지원"…앤트로픽, 교육 자문위·커리큘럼 가동

앤트로픽이 인공지능(AI) 기술을 대학에 체계적으로 도입하기 위해 위원회를 꾸리고 새 AI 교육 과정을 내놨다.

앤트로픽은 23일(현지시간) 이런 목적으로 고등교육 자문위원회와 'AI 플루언시' 커리큘럼 도입 계획을 공식 홈페이지를 통해 발표했다.

고등교육 자문위는 앤트로픽이 AI를 대학 교육에 도입할 때 필요한 의견을 제공하는 외부 기구다. 릭 레빈 전 예일대 총장이 위원회장을 맡는다. 그는 코세라 최고경영자(CEO)와 고문으로도 활동한 바 있다. 위원회는 학생 민감 정보가 AI에 의해 무단 수집되지 않도록 보호하는 방안을 중점적으로 다룰 예정이다.

앤트로픽이 인공지능(AI) 기술을 대학에 체계적으로 도입하기 위해 나섰다. (사진=앤트로픽 홈페이지)

또 자문위에는 라이스대 전 총장을 비롯한 줄리 쉘 텍사스대 오스틴 캠퍼스 학술기술 부학장 보좌관, 매튜 라스코프 스탠퍼드대 디지털교육 부학장, 욜란다 왓슨 스피바 컴플리트 칼리지 아메리카 대표도 참여한다. 각 인사는 대학 발전과 교육 혁신, 디지털 학습 접근성 확대 분야에 전문성 갖춘 것으로 알려졌다.

AI 플루언시 과정은 수업에 AI를 원활히 적용할 수 있는 프레임워크를 제공한다. '교사를 위한 AI 플루언시'는 수업자료와 평가에 AI를 활용하는 방법으로 구성됐다. '학생을 위한 AI 플루언시'는 책임 있는 AI 기술 커리큘럼을 다룬다. 또 'AI 플루언시 교육법'은 AI 커리큘럼 설계 지침을 제시한다.

관련기사

각 과정은 크리에이티브 커먼즈 라이선스로 제공돼 교육 기관이 자유롭게 수정해 쓸 수 있다. 링링예술디자인대 릭 다칸 교수와 유니버시티 칼리지 코크 조셉 펠러 교수가 공동 개발에 참여했다.

릭 레빈 앤트로픽 고등교육 자문위원회 의장은 "우리는 제품과 사업의 모든 측면에서 AI 안전과 책임에 깊이 전념하고 있다"며 "학문적 진정성을 최고 수준으로 지키고 학생 프라이버시를 보호하면서도 교사와 학습자가 AI의 변혁적 잠재력을 활용할 수 있도록 회사에 자문할 것"이라고 밝혔다.