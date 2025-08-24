OLED로 되살아난 故 박서보 ‘묘법’…LG전자, 프리즈 서울서 첫 공개

박서보 화백의 ‘묘법’이 LG OLED 기술로 되살아났다.

LG전자는 내달 3일부터 나흘간 서울 코엑스에서 열리는 세계적인 아트페어 ‘프리즈 서울 2025’를 앞두고 국내외 대형 전광판에서 예고 영상을 선보인다고 24일 밝혔다.

이번 예고 영상은 오 25일부터 9월 6일까지 런던 피카딜리 광장, 뉴욕 타임스스퀘어 등 해외 랜드마크 2곳과 서울 시청, 광화문에 위치한 전광판 2곳을 통해 송출된다.

뉴욕 타임스스퀘어에 위치한 대형 전광판에서 예고 영상을 상영하고 있는 모습.(사진=LG전자)

영상은 한국 단색화의 거장 故 박서보 화백의 대표작품인 ‘묘법’ 연작 중 홍시색 작품이 LG OLED 기술을 통해 재탄생 된다는 메시지를 미디어아트로 표현했다.

LG전자는 이번 프리즈 서울에서 예고 영상 속 작품을 포함한 박서보 화백의 묘법 연작 회화와 이를 재해석한 미디어 아트 작품을 2025년형 LG 올레드 TV를 통해 선보일 예정이다. 관람객들은 LG 올레드 TV만의 깊이 있는 색 표현과 퍼펙트 블랙 화질을 통해 박서보 화백 특유의 섬세한 디테일과 질감을 생생하게 감상할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

회사는 2021년부터 프리즈의 글로벌 파트너로 참가하며 ‘아티스트에게 영감을 주고, 예술 애호가들이 선호하는 올레드 TV라는 브랜드 이미지를 강화하고, 예술에 관심 있는 고객과의 접점을 넓히고 있다.

또 국립현대미술관(MMCA)과 파트너십을 맺고 올해부터 3년 동안 ‘MMCA x LG OLED 시리즈’ 전시를 후원하는 등 작품을 담는 디지털 캔버스이자 그 자체로 예술의 일부가 되는 LG 올레드 TV만의 혁신적인 가치를 알리고 문화 예술을 후원하는 ‘LG OLED ART’ 프로젝트를 지속하고 있다.