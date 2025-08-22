[르포] "오감으로 즐기는 맞춤형 가전 집합소"...LG전자 플래그십 D5

처서가 왔음에도 더위가 가시지 않은 22일. 서울 강남구에 새롭게 자리매김한 ‘LG전자 플래그십 D5’ 내부는 상쾌함이 가득하다. 입장과 동시에 시원한 공기와 함게 상큼한 향기가 방문객을 맞아주기 때문이다.

도슨트는 맡은 플래그십 D5 관계자는 “이 향기는 LG전자 플래그십 D5에서만 맡을 수 있는 향기”라며 오감 체험을 예고했다.

LG전자 플래그십 D5 1층 로비 (사진=전화평 기자)

1층이 향기였다면 TV, IT 기기 등이 전시된 2층은 에스컬레이터를 타고 올라옴과 동시에 시각이 자극을 받는다. 거울처럼 반짝이는 전시대 위로, 4열로 나란히 서 있는 노트북이 눈에 들어오기 때문이다. 구매자 본인에게 필요한 노트북을 찾기 적합한 규모다. '어떤 노트북을 구매해야 하지'라는 고민을 어느 정도 해소해 줄 수 있을 것 같다. 노트북 옆으로는 스탠바이미 등 LG전자 스마트 모니터들이 전시돼 있었다.

LG전자 플래그십 D5 2층. 입장과 동시에 줄지어 서 있는 노트북들이 눈에 띈다.(사진=전화평 기자)

걸음을 옮겨 화질음향체험 존에서 OLED TV, LG 시네빔의 화질과 사운드를 비교 체험할 수 있었다. 시네빔은 최대 4K 화질로 감상할 수 있으며, OLED TV는 퍼펙트 블랙의 깊은 색감이 더 쨍하게 드러난다.

LG전자 플래그십 D5 화질음향체험존. 퍼펙트 블랙 기술이 적용된 OLED TV(왼쪽)에는 빛이 덜 반사된다.(사진=전화평 기자)

LG전자 플래그십 D5 3층 트롬존 (사진=전화평 기자)

3층은 생활 가전이 전시됐다. 입장과 함께 투명 OLED로 연출한 트롬존을 감상할 수 있다. 트롬존은 세탁물 특성에 따라 세탁과 건조강도를 자동으로 조절하는 ‘AI DD 모터’와 6모션 기술을 다양한 각도로 보여준다.

LG전자 플래그십 D5 휘센존.(사진=전화평 기자)

LG전자 플래그십 D5 3층.(사진=전화평 기자)

조금 더 안쪽에 위치한 휘센존에서는 분해된 에어컨을 볼 수 있다. 멸균, 공기청정 등에 직접적으로 영향을 미치는 부품 감상이 가능하다. 트롬 존과 휘센존 사이에는 주거 환경에 맞게 설계된 세탁기들이 나열됐다. 그 옆에는 ‘공간에 맞춰 다양하게 조합하세요’라는 문구가 적혀있다. 최근 LG전자의 기조를 엿볼 수 있는 부분이다.

LG전자 플래그십 D5 3층 공기청정기.(사진=전화평 기자)

냉장고와 공기청정기도 주거 환경에 맞춘 제품들로 가득하다. 특히 공기청정기는 반려묘가 마치 캣타워처럼 위로 올라갈 수 있는 ‘에어로캣타워’가 눈에 띈다. 그 옆으로는 탁상 형태의 공기청정기와 흔히 알고 있는 원형 모양 공기청정기가 있다.

플래그십 D5 관계자는 “LG전자 플래그십 D5는 연간 30kg에 달하는 미세먼지를 순환하는 빌딩 청정케어 시스템”이라며 “강남 한가운데에 있는 공기청정기라고 보면 된다”고 말했다. 매연으로 가득한 강남 한 가운데 필요한 맞춤형 건물인 셈이다.

LG전자 플래그십 D5 4층. 빌트인 가전 브랜드 SKS가 전시됐다.(사진=전화평 기자)

4층에서는 맞춤형 기조가 더욱 더 본격화됐다. 4층은 초프리미엄 빌트인 주방 가전 브랜드 ‘시그니처 키친 스위트(SKS)’와 공간 인테리어 가전 ‘오브제컬렉션’ 쇼룸으로 꾸며졌다. 실제 거실, 주방, 드레스룸을 재현했으며 인테리어에 맞는 맞춤형 가전을 제안한다. 신혼부부가 많이 찾을 것으로 예상됨에 따라 상담존 개수가 다른 층에 비해 월등히 많다.

LG전자 플래그십 D5 5층. 미디어 아트가 상용되고 있다.(사진=전화평 기자)

5층은 일종의 카페로, 프라이빗 도슨트 투어를 신청해야만 올라올 수 있다. 이곳에서는 LG전자의 역사와 미래를 한 눈에 훑을 수 있었다. 입장 후 발걸음을 조금만 옮기면 금성에서부터 시작된 LG전자 가전의 역사를 담은 영상이 상영된다. 스크린 옆에 위치한 복도를 지나면 지난 CES 2025에서 관람할 수 있었던 투명 OLED 미디어 아트가 작은 규모로 전시됐다. 이 곳에서는 홈AI, 웹 OS, 모빌리티, 에어솔루션 등 회사 미래 기술에 대한 미디어 전시를 감상 할 수 있었다.