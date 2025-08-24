스웨덴 기반 AI컨소시엄 출범...에릭슨, 아스트라제네카, 발렌베리 참여

통신장비 기업인 에릭슨과 글로벌 제약사 아스트라제네카, 과거 완성차 브랜드로 잘 알려진 방산기업 사브(SAAB) 등 스웨덴을 기반으로 한 글로벌 기업들이 스페리컬AI(Sferical AI) 브랜드를 내세워 자국에 AI 컨소시엄을 세우고 제니 노르들로를 CEO로 임명했다는 소식이다.

노르들로 CEO와 함께 링크셰핑대학교의 안데르스 윈네라믄 교수가 이사회 의장을 맡는다.

스웨덴을 AI가 주도하는 비즈니스 전환 선두 그룹에 내세우고 세계적 수준을 갖춘 자국 주도형의 AI 컴퓨팅 인프라를 갖추겠다는 계획이다.

앞서 엔비디아는 현지 연구 역량 강화와 전문 인력 육성을 위해 스웨덴에 AI 기술 센터를 설립하겠다고 약속했다.

지난 5월 발표된 이 컨소시엄에는 현지 SEB은행과 글로벌 자본시장의 큰 손으로 꼽히는 발렌베리인베스트먼트도 참여하고 있다.

노르들로 CEO는 “스웨덴에 차세대 AI 인프라를 구축하고 스웨덴 산업의 경쟁력을 강화하기 위해 그룹 파트너들과 협력할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

스페리컬 AI는 스웨덴 링크셰핑에 본사를 두고 있다.