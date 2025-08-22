피알게이트 새 이름 '딜로이트 커뮤니케이션즈'

피알게이트(대표 강윤정)가 사명을 ‘딜로이트 커뮤니케이션즈’로 변경하고, 브랜드 경험(BX)과 고객 경험(CX)을 중심으로 한 통합 커뮤니케이션 컨설팅 그룹으로 새롭게 출발한다.

피알게이트는 2022년 한국 딜로이트 그룹과 합병한 이후, 전략 컨설팅과 브랜드 커뮤니케이션 전문성을 결합해 마케팅 경쟁력을 강화해왔다. 이번 사명 변경은 디지털 전환과 고객 경험 중심으로 변화하는 시장 환경에 발맞춰 통합 커뮤니케이션 컨설팅 기업으로 정체성을 확고히 하기 위한 전략적 결정이다.

딜로이트 커뮤니케이션즈는 브랜드와 고객 경험을 중심에 둔 세 가지 핵심 서비스를 제공한다. ▲브랜드 성장과 포지셔닝 전략 수립 및 고객 여정과 터치포인트를 설계하는 ‘Brand & Growth Strategy’ ▲브랜드와 캠페인, 고객 경험을 체계적으로 설계·측정·최적화하는 ‘Experience Performance Management’ ▲디지털·오프라인 콘텐츠 제작 및 인터랙티브 콘텐츠로 몰입형 고객 경험을 구축하는 ‘Creative Experience Design’ 등 차별화된 통합 마케팅 커뮤니케이션 역량을 고도화해 나갈 방침이다.

딜로이트 커뮤니케이션즈

또 ▲BX/CX 커뮤니케이션 컨설팅 ▲통합 마케팅 커뮤니케이션(IMC) 전략 수립 ▲디지털 퍼포먼스 마케팅 ▲CRM 기반 고객 관계 관리 등 다양한 세부 서비스 포트폴리오를 통해 기업의 브랜드 전략 수립부터 실행 및 운영, 고도화까지 전 과정을 지원하는 엔드 투 엔드 솔루션을 제공할 예정이다.

관련기사

글로벌 딜로이트의 AI 솔루션을 기반으로 전세계 딜로이트 멤버 펌들과의 협업 프로젝트 확장에도 속도를 낸다. 글로벌 AI 솔루션은 ▲맞춤형 커뮤니케이션 전략을 개발하는 ‘Creative Edge’ ▲고객 데이터 분석을 통한 타깃팅 최적화 솔루션 ‘Converge Consumer’ ▲디지털 고객 경험 플랫폼과의 연계 서비스 확장을 지원하는 ‘m//Suite’ 등이 대표적이다. 이를 바탕으로 국내 시장은 물론 미주, 유럽, APAC 전역으로 서비스 영역을 확장하며 글로벌 시장 진출을 한층 가속화한다는 계획이다.

강윤정 딜로이트 커뮤니케이션즈 대표는 “브랜드 경험과 고객 경험은 이제 기업 성장을 좌우하는 핵심 가치”라며 “이번 사명 변경은 딜로이트의 글로벌 네트워크와 AI 기반 서비스 역량을 결합해 국내 커뮤니케이션 시장의 고도화와 브랜드 경험 중심의 통합 마케팅 확산을 선도하고, 글로벌 무대에서 새로운 도약을 이끌어내는 중요한 전환점이 될 것”이라고 말했다.