하이퍼리즘 초기 투자 ‘캠프 네트워크’, 3천만 달러 시리즈 A 투자 유치

가상자산 금융 서비스 기업 하이퍼리즘이 초기 투자한 글로벌 블록체인 프로젝트 ‘캠프 네트워크’가 3천만 달러(약 418억원) 규모의 시리즈 A 투자를 유치했다고 22일 밝혔다.

이번 라운드는 원케이엑스와 블록체인 캐피털이 공동 주도했으며, 다오파이브, 래티스, 트루브릿지 캐피털, 메이븐 일레븐, 하이퍼스피어, 오케이엑스 벤처스, 페이퍼 벤처스, 프로태거니스트 등이 참여했다.

캠프 네트워크는 지식재산(IP) 중심의 레이어1 블록체인으로, 창작물 등록·토큰화·저작권 관리·로열티 분배를 모두 온체인에서 처리하는 구조를 갖췄다. 핵심 기술인 ‘출처 증명(Proof of Provenance)’ 합의 프로토콜을 통해 창작물의 출처와 권리를 기록하고, 활용 시 로열티가 자동 분배된다.

제임스 치 공동 창업자는 “AI 시대에 출처(provenance)는 소유권과 가치를 설계 단계에서부터 강제할 수 있는 필수 기반”이라고 말했다. 라훌 도라이스와미 CTO는 “사용자의 지식재산을 보상 가능한 학습 데이터로 바꿔 네트워크가 함께 성장하는 시스템을 만들고 있다”고 강조했다.

하이퍼리즘은 2018년 설립된 기관 전문 가상자산 금융 서비스 기업으로, 서울과 도쿄를 거점으로 제도권 내에서 사업을 운영하며 글로벌 디파이 및 웹3 인프라 분야 투자를 이어가고 있다.